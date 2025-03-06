「雷擊性頭痛」原因百百種 「原發性運動型」有機會改善

▲雷擊性頭痛應就醫確認發生原因，如是原發性運動型頭痛，可透過治療及調整運動習慣來改善。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／李媐雁

50多歲的黃小姐，這次來神經科門診是因為最近在上瑜伽課時發生劇烈的頭痛，這種的頭痛只發生在當她做到比較困難的動作，並且會在大約1分鐘內達到最疼痛的情況，之後這疼痛感會慢慢減弱，然而這樣的情形已經發生了2次。回顧黃小姐的過去疾病，本身沒有特殊的慢性疾病或創傷病史，以前偶爾有頭痛，但大多睡一覺之後就可以改善，也不常發生，平常更沒有使用任何藥物。

雷擊性頭痛（thunderclap headche，TCH）是指一種會在1分鐘之內快速達到最大疼痛的頭痛類型。造成雷擊性頭痛可能有很多原因，其中最常發生的為蜘蛛膜下腔出血及可逆性腦血管收縮症候群（reversible cerebral vasoconstriction syndrome，RCVS）。大約有一半的蜘蛛膜下腔出血患者會表現雷擊性頭痛，並且合併其他症狀，例如：意識改變、噁心嘔吐、頸部僵硬等。而可逆性腦血管收縮症候群大多會以重複發生的雷擊性頭痛表現。

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像黃小姐這樣只在運動時發生的雷擊性頭痛，很可能是原發性運動型頭痛，但需要接受進一步腦部影像檢查，以排除腦出血、血管及其他構造上異常的病灶。

在接受核磁共振檢查（MRI）之後，影像並未發現異常。當排除了可能的其他原因之後，黃小姐的頭痛符合了原發性運動型頭痛的診斷。

透過治療及調整運動習慣 可緩解頭痛症狀

原發性運動型頭痛的治療包含非藥物以及藥物治療。增加熱身的時間及循序漸進高強度的運動，以及在運動前半小時至1小時服用止痛藥物吲哚美辛（indomethacin）都是可以改善原發性運動型頭痛的治療方法。

在使用了幾次止痛藥及調整運動習慣之後，黃小姐的頭痛程度逐漸獲得改善。

頭痛雖然是個很常見的問題，但當這個頭痛的型態與平常有所不同，頭痛是雷擊性頭痛，或是只發生在特定情況的頭痛，都需要格外留意，以及進一步接受專業醫師的評估。

（作者為彰化基督教醫院神經醫學部主治醫師）

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