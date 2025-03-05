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二氧化碳雷射 改善萎縮性陰道炎

2025/03/05 05:30
二氧化碳雷射 改善萎縮性陰道炎

▲陳國瑚醫師說明，二氧化碳雷射的波長較長，研究結果顯示，治療後1年內，效果可達8成。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

不少婦女面對尿失禁與更年期問題時，常因難以啟齒而選擇隱忍，但生活品質與心理健康大受影響，隨著醫療科技進步，新型的「二氧化碳雷射儀」能以無創、低風險的方式，改善婦女尿失禁、更年期陰道萎縮症狀等，幫助女性重拾自信與自在的生活。

台北慈濟醫院婦產部主任陳國瑚指出，女性邁入更年期後，卵巢功能衰退、雌激素分泌減少，陰道內黏膜組織變薄、陰道內的酸鹼值也會提高（正常值約PH3.6，停經後會上升至PH5-6），容易出現萎縮性陰道炎，症狀包括：陰道有熱脹感、頻繁發炎、行走間或性行為有疼痛感等，也會造成尿道支撐減少，在抬重物、咳嗽或大笑時，容易因腹壓增加而導致應力性尿失禁。

他說，醫療科技進步，無創陰道雷射治療已逐漸成熟，進行「二氧化碳陰道雷射」治療時，醫師使用360度或90度的探頭，利用生物刺激作用來促進局部血液循環和老廢細胞的代謝，治療尿失禁及陰道萎縮性發炎，達到激發膠原蛋白新生與恢復弱酸環境等功效。

治療後1年內 效果可達8成

陳國瑚表示，與「鉺雅鉻雷射」相比，「二氧化碳雷射」的波長較長，在組織內可以達到的深度比較深，治療後1年內的效果可達8成，每次治療約5到10分鐘，每月治療1次，1個療程進行3至4次，過程中不用麻醉，在門診即可進行，僅有輕微的溫熱感，不會產生傷口，但罹患癌症或陰道尚在出血者不適用。

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