健康網》水蓮助排便、防大腸癌 3招輕鬆切好

營養師高敏敏指出，水蓮富含膳食纖維，有助穩定血糖、促進排便，甚至能降低大腸癌風險。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕水蓮清脆爽口，是不少家庭餐桌上的常見蔬菜，但長長的水蓮若不處理得當，容易洗不乾淨或炒起來糾結。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，簡單3步驟，輕鬆切好水蓮，並分享下鍋前小技巧，讓水蓮吸足水分、口感更加清爽。營養師高敏敏指出，水蓮富含膳食纖維，有助穩定血糖、促進排便，甚至能降低大腸癌風險，是健康又美味的選擇。

農糧署提到，清脆好吃的水蓮，是許多人愛吃的家常菜，水蓮一年四季皆有生產，並以高雄美濃為主要產地。通常90公分以上即可採收，最長則可達130公分以上，長長的水蓮，買回家這樣切：

1.將橡皮圈往後推固定後，切除根部，在水中順著捲曲方向搓洗。

2.洗淨後捲起來，從中間先切一刀，對半處理更順手。

3.將斷處整理好，切成7～8公分段，輕鬆不糾結。

農糧署說明，水蓮的清脆秘訣是，下鍋前先泡水約20分鐘，讓水蓮吸飽水分，炒起來口感更清爽。（資料照）

農糧署說明，水蓮的清脆秘訣是，下鍋前先泡水約20分鐘，讓水蓮吸飽水分，炒起來口感更清爽。配上破布子、薑絲或肉絲，大火快炒1分鐘，就能美味上桌。高敏敏於臉書專頁說明，100g的水蓮有17kcal / 膳食纖維1.9g / 鉀229mg。而膳食纖維的好處有:

穩定血糖

●降低醣類、脂肪的吸收速度。

●減慢血糖上升的速度。

幫助排便

●膳食纖維可使糞便軟化 促進腸胃蠕動。

●幫助推出糞便、改善便秘。

防止大腸癌

●順暢排便 可減少毒素堆積於體內。

●減少毒素與腸道的接觸。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

