嘴破疼痛未必是口瘡 疱疹也會長在口腔黏膜

▲下嘴唇內側及下牙齦有潰瘍傷口，周圍群聚小點狀傷口。 （照片提供／王綺嫻）

文／王綺嫻

▲口腔黏膜也可能長疱疹，若嘴破、疼痛不適，最好就醫診治，不要自行塗藥，以免更嚴重；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

葉先生左側下嘴唇內側靠近牙齦部分出現疼痛性傷口，他覺得是一般嘴破的口瘡（canker sore），於是塗抹口內膏。

葉先生之前的經驗，塗抹口內膏大約10天之內，口瘡疼痛感會減輕，嘴破會漸漸癒合。但是這次已經快要2天，傷口疼痛感日趨嚴重，不但沒有癒合，還陸續在周圍出現新的傷口（如圖），於是前來就醫。

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檢查發現，葉先生的下嘴唇內側有1個較大的潰瘍傷口，周圍群聚好幾個小點狀傷口，有1個在下牙齦，有幾個在下嘴唇內側。

根據傷口分佈的位置，我問他：「之前在左側下嘴唇是否有發生過唇疱疹？」他說：「之前比較疲倦的時候，左側下嘴唇外面偶爾會有水泡出現。請問醫師，嘴唇內側的口腔黏膜也會長疱疹嗎？」我檢視葉先生塗抹的口內膏成分，含有止痛藥、類固醇以及黏膜保護的成分，並告訴他：「您的診斷是單純疱疹。口腔黏膜也會長疱疹。」

葉先生很疑惑：「之前唇疱疹發作，1星期左右就自己痊癒了，為什麼這次越來越嚴重呢？」我告訴他：「因為您塗抹含有類固醇的口內膏，導致傷口癒合不良，而且範圍漸漸擴大。」

初次感染單純疱疹，大多發生於兒童時期。單純疱疹病毒會潛藏在神經節中。常免疫力低下時，疱疹病毒活化，出現群聚狀的小水泡，在病程前期或水泡期合併刺痛、搔癢或燒灼感。

復發性單純疱疹常見的誘發因素，包括：受傷、手術、感冒、月經、熬夜、發燒及心理壓力大等等。

口服抗疱疹病毒藥物 效果較佳

復發性單純疱疹的治療，以口服抗疱疹病毒藥物效果較佳。水泡或潰瘍會漸漸乾燥結痂，待傷口完全癒合之後，結痂脫落。

單純疱疹的病程大多不會長於2週。免疫力低下者，如：洗腎患者、骨髓移植患者、化療患者或使用免疫抑制劑者病程較長。

誤用含類固醇藥膏 恐加重病灶

若於疱疹傷口誤用類固醇藥膏，會導致傷口癒合不良、傷口變深變大、病灶紅腫變得更為嚴重、或持續出現新的水泡或潰瘍。值得大家特別注意。

（作者為恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）

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