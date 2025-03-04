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莫名心跳加速、腿部沉重感 竟是靜脈壓迫回流受阻

2025/03/04 05:30
莫名心跳加速、腿部沉重感 竟是靜脈壓迫回流受阻

▲血管內超音波影像顯示髂靜脈在手術前嚴重狹窄，截面積僅10.31mm²，管腔極小（1.07 mm）；手術後，血管截面積增加至201.84 mm²，管腔恢復正常大小（18.76mm）。（照片提供／蔡承根）

文／蔡承根

50歲的吳大哥是企業管理者，但每天早晨，他起床後，僅僅站立幾分鐘，心跳就像開啟了加速模式，頭暈目眩的感覺讓他只能重新坐下或躺回床上。幾個月以來，這些症狀不斷加劇，讓他的生活和工作陷入困境。

吳大哥輾轉了心臟科、神經科，甚至心理科，但得到的答案始終是模糊的：「心跳快可能是壓力大。」「貧血的話，多吃點補血的食物。」然而，這些建議無法解釋為什麼他的雙腿經常有異樣的沉重感，尤其是長時間站立後，膝蓋以下像灌滿了鉛一般。而這些不適在夜晚平躺時卻奇跡般地緩解。

吳大哥到血管外科門診就醫，經過病史詢問和檢查後，懷疑他的問題可能來自深層髂靜脈壓迫。為了確定診斷，安排了靜脈造影及血管內超音波檢查（自費項目），結果顯示他的左側髂總靜脈被右側髂總動脈壓迫（如圖），導致靜脈回流受阻，這正是他多種症狀的元凶。

微創支架植入 打通壓迫部位

這類靜脈壓迫稱為May-Thurner症候群（音譯為梅透納症候群），不僅會導致靜脈壓力升高和血液滯留，還可能加重心血管系統的負擔，導致姿勢性直立心跳過速症候群。為了解決問題，我們建議進行微創支架植入手術，打通靜脈壓迫部位。

吳大哥在術後表示：「我站立時再也沒有感覺到心跳加速和頭暈的問題，雙腿的沉重感也完全消失了。」術後短短幾天，他的生活品質有極大改變。

也提醒我們，當面對不明原因的多重症狀時，應該考慮到背後可能存在的靜脈病變。尋求專業的診斷與治療，或許就能像吳大哥一樣，重獲健康與生活的掌控權。

（作者為義大癌治療醫院及右昌聯合醫院心臟血管外科醫師）

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