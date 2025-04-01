健康網》「腸」保健康必備5大辛香料 大蒜直腸癌剋星

醫師指出，有研究發現大蒜量消費愈高的族群對減少大腸直腸癌（CRC）的機率愈高。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在家做菜，適度使用辛香料調味，不僅讓人食指大動，甚至能鞏固腸道健康！台北台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純彙整研究，分享5種有益腸胃健康的辛香料，薑黃、薑、香菜、大蒜、肉桂；其中，台式料理必備的大蒜，常被用來爆香提味，更被指出能對抗大腸直腸癌，有益健康。

薑黃抗發炎、改善腸躁症

黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文指出，薑黃常見各項保健品，自古就是有效的抗發炎香料之一，這主要歸功於其活性成分薑黃素，薑黃素是一種多酚，能在細胞層面上也表現出活性，包括增強大腦功能、幫助緩解焦慮、關節炎和運動恢復等。

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除此之外，一些研究表明，薑黃素和薑黃可能也有益於腸道健康，像是減輕腹痛等症狀的嚴重程度，以及減少發炎和改善腸躁症（IBS）的症狀。根據聯合國和世界衛生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）和歐洲食品安全局（EFSA）報告，薑黃素建議每公斤體重食用0到3毫克為基礎，大約是1日最多攝取200毫克以內。

不過若不是靠薑黃素補充劑，那多吃咖哩也是一個好選擇，或者在食物中加點薑黃提味，但要注意的是，薑黃的生物利用度很低，很容易排出體外，這時候只需在加薑黃調味的食物加入少許黑胡椒即可，因當中含有胡椒檢，與薑黃素結合可以提高生物利用度。

醫師表示，部分研究表明，薑黃可能有益於腸道健康，包括減少發炎和改善腸躁症（IBS）的症狀。（圖取自photoAC）

薑是消脹氣神物

黃郁純表示，薑在烹飪中大多用來去腥，但其實薑的功效非常厲害，尤其是薑茶是蠻多治療胃部不適最常見（且有效）的家庭療法之一，不僅是天然抗發炎劑，其強大的幫助消化特性，有助於減少腹脹和其他消化不適。

一些小型研究表明，生薑可以加速胃排空，有助於預防消化不良。這意味著喝一杯熱薑茶可以幫助消化過程加快一點。同時若是你本身有IBS、IBD消化道的發炎、消化不良、大腸直腸癌和潰瘍，每日服用2克生薑都有助於減輕症狀，或來一杯熱騰騰的薑茶對於消脹氣效果也相當不錯。

香菜促便好幫手

黃郁純表示，香菜身為蔬菜，但更多人將它視為一種香料，口感經常受到兩極評價。根據2022年的一項評論，香菜可以改善脹氣、腹瀉、消化不良和噁心，被證明具抗炎、助消化特性，減少腹脹和改善排便，同時也改變了腸道微生物群組成，有益細菌雙歧桿菌和顫桿菌的豐富度，能協助產生丁酸這種短鏈脂肪酸，對腸道黏膜細胞可謂是大大有幫助。

醫師提到，香菜可以改善脹氣、腹瀉、消化不良和噁心，被證明具抗炎、助消化特性，減少腹脹和改善排便，同時豐富腸道菌相等。（資料照）

大蒜是大腸直腸癌剋星

黃郁純說，大蒜有助對抗腸道壞菌，幾乎可以算是超級食物之一，含有益生元，可做為體內益菌食物，同時含有蒜素等生物活性化合物，具有抗發炎和抗菌作用，不但有助消化，並可能促進腸道微生物群健康，治療發炎性腸道疾病等，對整體消化健康至關重要。2023年更有研究在300名受試者中發現，食用大蒜越多的族群，減少大腸直腸癌（CRC）的機率愈高。

肉桂抗菌、助消化

甜品界的肉桂也是護腸辛香料之一！黃郁純指出，肉桂在中醫角度上來說，有促進腸胃蠕動、幫助消化、抑制細菌等功效；在國外研究上也發現可減輕體外腸道纖維母細胞和體內結腸炎的發炎反應，進而減少纖維化。但要注意，肉桂捲糖分普遍偏高，建議選擇肉桂棒、肉桂粉搭配飲品沖泡飲用，或於燕麥粥、水果優格中撒上肉桂粉。

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