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眼睛乾澀癢 中藥對症舒緩
文／蘇虹約
1位年約60多歲的患者長期飽受眼睛乾澀及搔癢困擾，經西醫診斷為輕微乾眼症，開立人工淚液治療。近2週來，症狀加重，即使使用人工淚液仍感不適，遂求診中醫。服用中藥1週後，症狀明顯改善，眼睛乾澀感緩解，眼癢也消失。
中醫認為，乾眼症主要的症狀包括：視物模糊、淚液減少及眼部乾澀感，次要症狀則會因個人體質、生活習慣等因素有所不同。例如，有些人可能伴隨頭暈、耳鳴、腰膝痠軟；有些人則可能出現口乾、咽乾、便秘；另外，有些人易脹氣、食慾差、疲倦；部分患者則可能感到口苦、煩躁易怒。因此，中醫診療會根據個別情況進行辨證論治，給予適當的中藥調理，以改善乾眼症及其相關症狀。
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充足睡眠、飲食調理
◎舒緩眼睛乾澀，可以這樣做：
●充足睡眠：根據中醫理論，「肝開竅於目，肝經連目系」，要養護肝經，夜間11點至凌晨3點的睡眠尤為關鍵。
●飲食調理：減少油炸、燒烤等熱性食物的攝取，避免損耗人體津液，加重眼睛乾澀不適。
按摩眼部穴道促進循環
●穴道按摩：可透過簡單的眼部穴道按摩來促進血液循環。方法如下：
1.以食指第2指節，輕柔按揉眼周穴位，每穴3-5圈，再換下一穴位。
2.按摩順序由眼頭向眼尾進行。
3.雙手搓熱30次，掌心輕覆眼睛，讓眼部得到溫熱舒緩。
透過良好的生活習慣及適當的中醫調理，乾眼症狀可獲得有效緩解，進而提升日常生活品質。
（作者為台南市立醫院中醫部醫師）
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