4類藥物 有效減緩腎功能退化

▲研究已證實，4類藥物能延緩腎功能退化；示意圖。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

▲腎友對藥物有更多認識，有助於延緩腎功能退化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／余宜叡）

●案例1：60多歲的柯先生，十分擔心腎功能持續惡化，最終可能需要進入洗腎階段。經與醫師討論後，他決定自費使用排糖藥（SGLT-2抑制劑）來延緩腎功能的退化。他表示，如果真的能像研究結果顯示的那樣，將洗腎的時間延後至少10年，他認為這筆投資非常值得。

▲適量蛋白質攝取可延緩腎功能退化。（照片提供／余宜叡）

●案例2：55歲的吳女士，因過去對血糖與血壓管理掉以輕心，導致腎功能指標腎絲球過濾率（eGFR）長期維持在45-55之間。儘管她後來積極控制血糖與血壓，並成功達標，但腎功能指標始終無法改善。於是，她在門診中特別向醫師尋求建議。醫師除了轉介她進行營養諮詢，協助調整蛋白質攝取量外，也建議她自費使用1種已被研究證實能有效延緩特定糖尿病患者腎功能退化的非類固醇類選擇性礦物皮質素受體拮抗劑（nsMRA）。

請繼續往下閱讀...

●案例3：60多歲的周女士，原本已在使用排糖藥和腸泌素（GLP-1受體激動劑）穩定血糖。此次門診中，醫師進一步解釋，這些藥物同時具有延緩腎功能退化的效果，讓她更堅定持續按時用藥的決心。

隨後，柯先生的腎功能有明顯改善；吳女士的腎功能指標穩定下來，未再惡化；周女士則持續保持在標準值以上的腎功能狀態。

可主動詢問醫師或藥師

延緩腎功能退化的關鍵，除了確保高血壓與高血糖的良好控制外，近年研究證實，有4類藥物對延緩腎功能退化具有顯著效果。

●血管張力素類藥物（ARB／ACEI）：這是歷史悠久且廣為使用的抗高血壓藥物。

●排糖藥（SGLT-2抑制劑）：適用於糖尿病及慢性腎病患者，能減少腎臟負擔，並延緩退化。

●非類固醇類選擇性礦物皮質素受體拮抗劑（nsMRA）：對特定糖尿病患者有效。

●腸泌素（GLP-1受體激動劑）：同時具有降糖與延緩腎臟功能退化的功能。

建議患者主動詢問醫師或藥師，了解自己是否適合使用這些藥物，從而有效延緩腎功能的退化，減少洗腎風險。

（作者為員榮醫院社區醫學部主任暨穩糖減重門診醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法