天天洗髮還是有油臭味 中醫調養體質治本

▲頭髮易出油、有臭油耗味，令人很苦惱；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片提供／趙家儀）

文／趙家儀

▲醫師建議，頭髮出現太油、太乾，或太細狀況，應從個人體質調養，解決根本問題。 （照片提供／趙家儀）

最近門診來了1位30多歲的年輕上班族女性，頭髮容易出油，且出現臭油耗味，頭髮開始變細，容易斷裂，臉泛油光，每天洗頭仍無法改善頭皮出油狀況。

飲食高油糖 加快油脂分泌

頭皮分泌的油脂是保護我們的頭皮，但若皮脂腺受到刺激而大量分泌油脂，就是油性髮質，此種大多為「濕熱」、「痰濕」體質。此種體質者大多喜吃較精緻食物、烤炸辣、生活作息較不正常，而生活壓力過大會造成人體荷爾蒙的分泌失調，皮脂腺也會受影響，加快油脂分泌。

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吃太多高油、高糖或烤炸物，稱為濕熱之品，容易損害脾胃系統，脾胃無法把濕代謝掉，容易產生病理產物。

「濕邪」是指體內水分代謝異常的病理產物；「熱邪」常指身體產生過多不必要的代謝廢物；若體內水分無法正常運輸與分布而產生濕邪，容易造成身體的代謝廢物因為無法達成調節，形成「熱證」。

「濕」與「熱」常是共存的狀態，濕熱薰蒸頭皮毛囊，迫使油脂過度分泌。「濕熱體質」容易看到頭皮容易出油，大便臭或容易便秘、怕熱、小便黃。

「痰濕型」常見身體肥胖、易浮腫、汗多黏、身體感沉重、易清喉嚨。此種人喜吃冰冷，造成體內脾胃對原本正常的水分營養物質代謝失常，形成不正常的病理產物，導致水分停滯或痰濁影響頭皮毛囊油脂分泌。

脾胃濕熱常熬夜 陰虛火旺

詢問病人的生活習慣：喜吃辣，吃辣後造成痔瘡出血，胃悶痛且口乾，此時又喝冰飲降火氣，卻發現喝完後，分泌物變多，會陰部容易癢、搔抓。造成此病人容易頭髮出油是因為「脾胃濕熱」，再加上下班後常熬夜追劇，常到凌晨1點才就寢，翻身到2點才有睡意，如此，陰虛火旺的體質就伴隨而生。

「陰虛火旺」體質易加速毛囊狀況惡化，造成頭皮出油後易掉髮。易發生在常熬夜，晚上睡眠品質差，容易口破、牙齦浮腫、大便乾硬、手心腳心易發熱者。

「髮為血之餘」，當人體氣血或陰血不足，無法濡潤頭皮毛囊，頭皮毛囊開始萎縮受損，頭髮量會開始變少、變細，容易斷裂，掉髮量增加。

強效洗髮精 越洗越油

許多人使用洗淨力強的洗髮精反而越洗越油，因頭皮需要一定的油脂來保護頭皮，過度清潔會讓頭皮受傷發炎，洗去頭皮所需的頭油，造成頭皮誤以為頭皮過乾而分泌大量的油脂來滋潤毛囊，反而越洗越油。

當頭髮出現太油、太乾，或太細等狀況，都是因個體差異造成不同病因病機所導致的結果，不妨請中醫師幫忙，從個人體質調養，找出最根本的問題。

（作者為台南新樓醫院中醫科主治醫師）

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