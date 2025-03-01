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「蝶骨體骨髓炎」害單眼複視 電腦斷層才揪出

2025/03/01 05:30
「蝶骨體骨髓炎」害單眼複視 電腦斷層才揪出

▲圖2：圖解說明蝶骨體骨髓炎影響外展神經。（照片提供／陳建志）

文／陳建志

「蝶骨體骨髓炎」害單眼複視 電腦斷層才揪出

▲圖1：電腦斷層檢查顯示，右側顱底蝶骨體骨髓炎 （箭頭所指處）。（照片提供／陳建志）

1名70歲男性，某日早上起床時，發現視力模糊，眼前景物會互相重疊在一起，向右注視時，更為嚴重。但向左注視，或者蓋住任一眼時，視力又恢復了正常。開車時，總覺得眼前汽車路線是歪斜的，就連閱讀書報都有困難。若眼前景物移動太快，則會感到暈眩。只好用眼罩罩住右眼，只用左眼注視，才能正常活動。

「蝶骨體骨髓炎」害單眼複視 電腦斷層才揪出

▲圖3：患者向右注視時，複視更為嚴重。（照片提供／陳建志）

併發外展神經病變

就醫時，醫師發現右側眼球外展肌功能障礙，當患者向右注視時，右眼偏轉少了25度角。以為是腦中風或腦腫瘤，接受過核磁共振檢查，並無異常發現。後來，電腦斷層檢查，發現右側顱底蝶骨體密度偏低，原來是罹患了蝶骨體骨髓炎（圖1），併發外展神經病變。

根據解剖，蝶骨位於顱底，形狀就像一隻正在展翅飛翔的蝴蝶，故以此為名。外展神經離開腦幹後，通過蝶骨體旁邊的海棉靜脈竇，最後進入眼眶，支配眼球外展肌。一旦鼻腔蝶竇內黏膜破損，細菌感染黏膜下組織，進入蝶骨體，感染骨髓，局部骨組織腫脹，向外壓迫海棉靜脈竇，並壓迫外旋神經，造成該神經功能不良（圖2）。當患者向右注視時，右眼無法向右旋轉，於是出現複視（圖3）。

此病治療，類似於急性鼻竇炎，先自鼻腔中鼻道後方，取得含有蝶竇分泌物的鼻涕，進行細菌培養；選擇適當的抗生素，治療細菌感染，口服或靜脈注射均可，須持續至少2週，不能隨便自行停藥。必要時，可以使用副腎皮質素，減少骨髓水腫，解除神經壓迫。

此病若不治療，不僅複視造成生活不便，若細菌感染突破骨膜，進入海綿竇，恐致竇內栓塞，造成頭痛、眼窩疼痛、眼瞼下垂、發燒等症狀，引發顱內感染恐致命。

治療須仰賴抗生素、副腎皮質素及抗凝血劑，療程長達數月，必要時得手術引流。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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