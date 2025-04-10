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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》血糖陷入失控風暴？ 營養師教6招有望逆轉糖尿病

2025/04/10 08:28

營養師指出，多吃蔬菜、維持正常體態、吃複合性食物、注意總醣量與種類、餐後適度運動等，助穩糖；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

營養師指出，多吃蔬菜、維持正常體態、吃複合性食物、注意總醣量與種類、餐後適度運動等，助穩糖；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕後天的血糖問題，很大原因是長期的飲食失控導致；對此，營養師彭逸珊表示，想要逆轉失控風暴，從飲食與生活型態開始，如多吃蔬菜、維持正常體態、吃複合性食物、注意總醣量與種類、餐後適度運動、遵照醫囑用藥，就能讓血糖穩穩的。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」指出，說到血糖異常，最直覺的就是減少碳水攝取，但碳水是人體必要營養，不能因為血糖問題就直接不吃啊，如此簡單暴力，身體會凍袂條，可以從6撇步改善：

●多吃蔬菜：蔬菜富含膳食纖維，可以幫助穩定血糖，增加飽足感。

●維持正常體態：過重或肥胖會讓身體產生胰島素阻抗，長期下來導致胰臟過勞。

●吃複合性食物：多元的飲食可以讓血糖震盪幅度較平穩，能避免血糖暴衝。例如豐富的蔬菜、適量蛋白質，最後吃些未精緻穀類，比起單純吃羹麵、羹飯（雙重精緻澱粉）好上許多。

●注意總醣量與種類：整天的攝取總醣量很重要，每天大約2-3碗較合適，建議優先選擇未精緻穀物，因其含有較豐富膳食纖維與維生素、礦物質，滿足營養需求同時血糖波動較低。

●餐後適度運動：簡單的散步、快走，可以幫助餐後血糖回穩。

●遵照醫囑用藥：遵循醫囑按時服藥，搭配飲食、運動，更能有效控制血糖。

營養師建議，應遵循醫囑按時服藥，搭配飲食、運動，更能有效控制血糖；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

營養師建議，應遵循醫囑按時服藥，搭配飲食、運動，更能有效控制血糖；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

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