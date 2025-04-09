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健康網》黃金抗癌！ 法研究：有機黃金或能對抗肺癌細胞

2025/04/09 20:49

研究透過精心設計的「有機黃金」複合物，可能會開闢出新的抗癌途徑；示意圖。（路透社檔案照）

研究透過精心設計的「有機黃金」複合物，可能會開闢出新的抗癌途徑；示意圖。（路透社檔案照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕貴金屬不僅能拿來當珠寶點綴，也是藥物的關鍵成分，例如抗腫瘤藥物「順鉑」，一種含鉑金屬化合物，能阻斷DNA的合成，從而抑制腫瘤細胞生長。法國研究團隊在《應用化學》（Angewandte Chemie）發表了首篇關於有機黃金複合物在癌細胞中的物種和分布研究，揭示透過精心設計的「有機黃金」複合物，可能會開闢出新的抗癌途徑。

黃金擁有獨特的電子結構，使它在化學上具有特殊的特性，可以與生物分子產生微妙的互動。法國巴黎索邦大學、格勒諾布爾大學、法國國家科學研究中心、法國國家衛生與醫學研究所和歐洲同步輻射設施的研究團隊，研究了多種黃金複合物的化學性質及其對腫瘤的抑制效果，並使用同步輻射X射線技術，此技術能夠產生強烈的光束，用來觀察細胞中的黃金複合物。

這些研究的黃金複合物，屬於一種陽離子型的金屬化合物，黃金原子與兩個碳原子和兩個磷原子連接，形狀像兩把夾子。結果顯示，這些複合物在無細胞的環境下，以及在肺癌細胞內都非常穩定，不會被還原或釋放出其他配體來形成新的化學鍵。並且，這些黃金複合物對腫瘤細胞有毒性。

這些研究成果不僅揭示了黃金有機複合物在癌細胞中的作用方式，還顯示它們可能成為未來抗癌藥物的強力候選，為抗癌治療開創了新的可能性。

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