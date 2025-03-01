急性腸胃炎大流行 腹瀉嘔吐發燒 不一定是諾羅病毒作怪

▲急性腸胃炎分病毒性及細菌性，預防脫水很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／蘇之婉

最近急性腸胃炎大流行，其中病毒性腸胃炎，在幼兒常見輪狀病毒感染；成人或家庭、機構群聚感染，則常見諾羅病毒感染，上吐下瀉、發燒等症狀，通常在1週內改善。

病毒性、細菌性腸胃炎 病程不同

細菌性腸胃炎常見大腸桿菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等。症狀也是發燒、腹痛、腹瀉，較常見血便、黏液便，持續時間可能超過1週。雖然大多數感染是自限性，但有時需要抗生素治療。如果持續高燒，或嚴重腹痛、血便、少尿，應再就醫，特別是免疫低下患者，年紀小於1歲或老人，都要小心引發敗血症。

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流感或新冠病毒感染，也會以高燒及嘔吐來表現。初期可能上呼吸道症狀不明顯，但如果持續反覆高燒，後續出現上呼吸道症狀，如喉痛、咳嗽、有痰、鼻水等症狀，應再回診檢查。畢竟這兩者的治療方式與腸胃炎完全不同。

流感、新冠 也會發燒嘔吐

腸胃炎治療主要是預防脫水。可給予止吐藥劑並補充電解質液。市售運動飲料所含的電解質相對不足，且含糖分較多，滲透壓較高，反而不利腸道吸收水分。而腸胃炎專用配方的電解質液，也稱為口服點滴，才能幫助發炎的腸道吸收水分。在腸胃炎初期，吐得厲害時，不宜1次給予太多水分。

以輕度脫水為例，感覺很口渴，但還有排尿，可在4小時內慢慢給予50c.c.／kg體重的電解液，以每隔幾分鐘喝一口的方式補充；中度脫水，尿液減少時，可給予100c.c.／kg體重／4小時；當嘔吐厲害、幾乎沒有排尿、嚴重脫水時，應該就醫給予點滴注射。

有些患者為求速效，會希望醫師給予強力止瀉劑（如Imodium)。這會完全抑制腸蠕動，在兒童或老人千萬不可使用，有可能引起急性腸阻塞，反而嚴重。

如果腹瀉厲害的話，可以考慮使用緩瀉劑，讓大便次數減少，但同時可以將病菌（或病毒）排出。

出外旅行擔心得到腸胃炎，可以自備一些醫療級沖泡式電解質粉，以備不時之需。但如有持續高燒、嚴重腹痛或血便、甚至呼吸喘、少尿，還是應該就醫。畢竟嘔吐不一定是腸胃炎，也可能是需要開刀的腹部急症，或糖尿病酮酸中毒，需要由醫師診治。

（作者為台南蔡尚鈞兒科診所醫師）

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