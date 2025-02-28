脂漏性皮膚炎 中醫茶飲可舒緩

▲荷葉菊花決明子茶，特別適合體內濕熱、易長皮屑的族群。（照片提供／李欣樺）

文／李欣樺

▲李欣樺醫師表示，脂漏性皮膚炎又稱為「白屑風」或「面遊風」，是常見的慢性皮膚發炎疾病。（照片提供／李欣樺）

脂漏性皮膚炎在中醫又稱為「白屑風」或「面遊風」，是常見的慢性皮膚發炎疾病。疾病主要分佈於皮脂分泌旺盛的部位，如頭皮、T字部位、胸口及背部，病人會出現油膩性皮屑、皮膚發紅，並可能伴隨輕微癢感或灼熱感。

現代醫學認為，脂漏性皮膚炎與皮屑芽孢菌感染、荷爾蒙變化、壓力、作息不規律及季節變化有關。而中醫則認為，該疾病主要成因與風、濕、熱三大因素密切相關。

請繼續往下閱讀...

少吃油炸、燒烤 改善整體健康狀態

脂漏性皮膚炎病人可透過茶飲來調整體內濕熱，幫助身體排毒，減少皮膚發炎的機率。

◎荷葉菊花決明子茶，特別適合體內濕熱、易長皮屑的族群。

●荷葉：有助於清除體內積熱，對於易上火和皮膚紅腫者特別有效。

●決明子：有助於排除體內多餘濕氣，改善皮脂分泌過多的問題，具有去濕消脂的效果。

●菊花：擁有消炎作用，能緩解皮膚紅腫與發癢的不適感，舒緩皮膚發炎；同時決明子也能促進腸道蠕動，減少腸胃積熱對皮膚造成的影響。

◎荷葉菊花決明子茶的製作方法（適用500c.c.水量）

●材料：荷葉3錢、菊花3錢、決明子3錢。

●沖泡方法：將決明子用小火乾炒至散發出微香，以減少寒性，然後將所有藥材放入鍋中，加入500c.c.熱水，小火煮約10-15分鐘，待藥材的味道完全釋出後關火，過濾即可飲用。

可根據個人口味適量添加蜂蜜（避免過甜）。建議每日飲用量為1000c.c.，並可分次飲用。如果體質偏寒或腸胃敏感，建議從低劑量開始（如各2錢），觀察身體反應。

除了飲品調整外，脂漏性皮膚炎病人在日常生活中也應注意飲食，少吃油炸、燒烤、辛辣食物、甜食、奶製品、酒精和咖啡，以減少復發的可能性。

多攝取清淡飲食（如綠葉蔬菜、全穀類），增加利濕食材（如薏仁、冬瓜、綠豆），適量補充優質蛋白質（如魚類、豆類等），有助於改善整體健康狀態。

若症狀持續惡化，或出現腹瀉、腸胃不適，建議民眾應尋求專業中醫或皮膚科醫師的診治，以獲得更精準的個人化調理改善。

（作者為大林慈濟醫院中醫部醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法