蹲站工作做到老 8旬嬤3度置換人工關節

▲王芳英醫師（右）陪患者爬樓梯復健。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

▲1名86歲婦人因髖關節受損嚴重，進行人工關節置換。（記者張軒哲攝）

2026世界棒球經典賽資格賽25日剛結束，台灣隊順利搭上正賽末班車。台中大甲李綜合醫院副院長、骨科主任王芳英表示，棒球選手髖關節穩定度若控制不夠好，會影響手肘健康，有一名86歲的陳姓婦人，因年輕在工地搬磚、晚年種香菇工作時動作，有如棒球選手訓練，需要不斷起立再蹲下，膝蓋與髖關節也受損，兩腳便開了3次刀，全都進行人工關節置換，才能正常行動。

雙膝使用過度 髖關節受傷退化

王芳英說，髖關節是人體上最大的活動關節，常見的髖關節受傷，就是退化性關節炎，因使用過度而磨損、受力不平均、酗酒或因外力造成脫臼、骨折導致髖部血液循環不良，皆會加速造成髖關節損傷。棒球選手在打擊、投球時，需要靠髖關節旋轉和軀幹的連動，穩定度夠才能穩住身體，把下肢產生的力量順利傳至上肢，若過度使用或用力不當，很容易受傷。

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王芳英指出，陳姓婦人年輕時擔任工地粗工，經常要扛磚頭、扛沙包，也需要攪拌水泥，後來改種植香菇，長期彎腰及蹲下、起立的動作，卻因姿勢不正確，導致雙膝使用過度而退化。

王芳英說，在10多年前，已經先行幫陳婦進行左膝及右膝的人工膝關節置換，前一陣子陳婦卻因髖關節退化性關節炎，痛到連吃止痛藥都不會好，決定開刀換人工髖關節，患者雙腳動了3次手術置換人工膝、髖關節，在臨床上很少見。

陳姓婦人說，一開始心想自己年事已高，考慮要不要手術置換髖關節，但在孩子的鼓勵下才動刀治療，術後感覺痛感消失，也能行動自如，也慶幸自己的決定是對的，才能夠在術後趴趴走。

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