聽損及早配戴助聽器 醫：減少失智風險

▲陳冠華醫師指出，聽力損失與失智風險成正比。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

▲國際專家分享，單側先天性聽損兒不該被忽視，個別化治療相當重要。 （記者邱芷柔攝）

國內每年約有700至800名寶寶被診斷為聽損兒，若未及早治療，恐影響語言發展與社交能力。來自土耳其的教授Amargan Incesulu更指出，單側先天性聽損兒不該被忽視，她的研究顯示，透過精準治療，許多先天性構造畸形的單側聽損案例都獲得了顯著改善。

▲國泰醫院舉辦耳神經科學國際研討會，副院長王拔群（右至左）、美國哈佛大學教授Steven D. Rauch教授、土耳其教授Amargan Incesulu、耳鼻喉科主任徐愫儀、汐止國泰耳鼻喉科主任方德詠現場交流。（國泰醫院提供）

單側聽損勿輕忽 精準治療可顯著改善

國泰綜合醫院舉辦耳神經科學國際研討會，邀請國內外專家探討最新醫療進展。汐止國泰綜合醫院耳鼻喉科主任方德詠補充，過去單側聽損常被低估，因為患者仍能用另一側耳朵聽見，土耳其教授的研究顛覆傳統觀點，為治療方式帶來新方向。

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除了聽損，眩暈是耳鼻喉科門診的常見疾病，耳石脫落與梅尼爾氏症是常見的原因。美國哈佛大學教授Rauch也分享最新研究，發現內淋巴囊發育不全導致的梅尼爾氏症，多發生於20至30歲男性，且多為雙耳受影響，顛覆過去認為該病好發於40至60歲女性，且隨著核磁共振等技術進步，眩暈診斷與治療趨向更精準高效。

聽力損失也是失智症的重要風險因子，台灣聽力語言學會、聽力師公會全國聯合會與6都社會局攜手推動 「聽力巡航、守護失智」 公益活動，並與科林助聽器合作，捐贈免費助聽器予弱勢聽損族群，1年來已幫助上百位聽損者改善生活品質，今年起更將捐贈範圍將擴大至基隆、苗栗、雲林、嘉義市、屏東、花蓮、台東等地，惠及更多弱勢族群。

桃園66歲的陳洪女士，2年前聽力不明原因受損，因經濟因素未配戴助聽器，平時孫子會貼耳說話，但女兒則常因她把電視開太大聲而不滿，讓她感到孤單又無助，隨著聽力惡化，她越來越憂心，直到某天到市公所辦事，才得知有免費助聽器可申請，配戴後她終於能輕鬆聽見家人的聲音，重拾生活的溫暖與自在。

中國醫藥大學附設醫院台北分院耳鼻喉科主任陳冠華指出，聽力損失與失智風險成正比，然而多長者抗拒助聽器，原因包括擔心外觀顯老、害怕被貼標籤或認為價格過高。不過及早配戴助聽器可減少48%失智症退化風險，甚至短期內提升3%認知功能，當出現溝通困難、誤解對話，就應尋求專業醫師或聽力師評估使用助聽器。

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