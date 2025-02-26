劇烈腹痛 竟是5公分肝腫瘤破裂

▲電腦斷層檢查發現，病患的肝臟有1個5公分大腫瘤（紅圈處）。 （台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

▲陳昱天醫師看診中。（台北慈濟醫院提供）

70歲林先生5個月前因劇烈腹痛就醫，電腦斷層檢查發現，其肝臟有1個5公分大腫瘤且出現破裂情形，醫師診斷為早期肝癌。由於他與太太相依為命，沒有工作，起先婉拒治療，院方基於救人使命，協調以健保給付手術及減免負擔方式，幫他切除腫瘤及周邊組織，術後恢復狀況良好，5天後平安出院。

手術切出 5天後出院

台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天表示，肝癌的早期症狀並不明顯，往往要到腫瘤增大，甚至破裂，或病情達中後期才會有腹痛、噁心或黃疸指數過高等情形，若遲未就醫，當腫瘤侵犯到血管或發生遠端轉移時，則可能發生腸胃道出血或腹膜炎的併發症。

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肝癌診斷除了結合臨床表現，還需藉由抽血檢查檢驗肝功能狀態，並利用腹部超音波、電腦斷層或磁振造影確認腫瘤型態、大小以及是否有轉移，化學治療、放射線治療、標靶藥物治療及手術治療等，都是現今肝癌的治療選項。

陳昱天指出，手術治療有腹腔鏡微創手術、達文西機械手臂手術及傳統開腹手術等方式，腹腔鏡手術及達文西手術是利用在腹部開一些小傷口深入肝臟處，在影像系統輔助下進行切除；後者則是從病人右上腹劃開約20公分傷口，並同樣將病灶切除，差別在於傷口大小，病人疼痛感會有所不同，恢復速度也不一樣，而手術安全性則是相當。

陳昱天表示，肝臟因為沒有痛覺神經，又被稱為「沉默的器官」，但只要早期發現並予以手術，5年存活率可達70%，提醒民眾應多留意身體變化，盡量避免過量飲酒或熬夜，並定期進行健康檢查，才能達到有效預防。

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