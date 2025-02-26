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「小弟弟」下彎「掃性」 矯正手術助「抬頭挺胸」

2025/02/26 05:30
「小弟弟」下彎「掃性」 矯正手術助「抬頭挺胸」

▲戴順慶醫師表示，陰莖校正手術「白膜摺疊術」手術過程僅30分鐘，隔天就能出院，且不影響性功能。（記者廖雪茹攝）

記者廖雪茹／新竹報導

新竹1名32歲男子自青春期就發現陰莖向下彎曲，且角度異於常人，一開始只是尿尿對不準，但他並不在意，直到交了女朋友後，才意識到不能再拖延，因為同房時不僅性交困難，也造成雙方疼痛，讓男子自卑又愧疚，「垂頭喪氣」來到泌尿科尋求協助。經醫師實施陰莖矯正手術，術後隔天即出院，且不影響性功能，1個月後「重新開機」就「抬頭挺胸」！

東元綜合醫院泌尿科主治醫師戴順慶解釋，陰莖彎曲大於30度以上才可能造成困擾而需就醫矯正，彎曲的方向是上下左右都有可能，通常在勃起時才看得出來，彎曲原因又分成先天性和後天性。

後天性原因跟「佩羅尼式疾病」有關，是由於白膜單側一處發炎形成硬塊而導致彎曲，可能伴隨勃起時疼痛。上述個案則是屬於先天性原因，在生長過程中因為白膜生長的不對稱而彎曲，沒有硬塊，不會疼痛，也不會影響生育功能和性快感，目前研究僅知與基因相關。

向下彎曲超過40度，算相當罕見的情況。因為陰莖彎曲導致性交時與伴侶雙方疼痛、性行為困難、造成伴侶關係緊張、心理挫折也間接影響床上表現。

手術成功率高 不影響性功能

先天性原因建議施以陰莖校正手術「白膜摺疊術」，手術是在彎曲的反方向，將白膜縫合，手術過程僅30分鐘，隔天就能出院。整體來說，手術成功率高，不會影響性功能與性快感，術後約1個月就能正常同房。

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