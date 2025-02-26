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產婦未減痛分娩 催生5小時自然順產

2025/02/26 05:30
產婦未減痛分娩 催生5小時自然順產

▲陳小姐（中）感謝李偉慈醫師（右）協助，催生5小時順利自然產下健康男寶寶。（記者黃旭磊攝）

記者黃旭磊／台中報導

台中市烏日區35歲陳姓產婦因恥骨劇痛，苦撐38週又2天，到林新醫院就醫。經院方評估當晚催生，但她因體溫過低、雙腿發紫，無法施打減痛分娩，甚至差點發生血栓導致癱瘓，經醫療團隊催生5小時，自然產下3155克健康男寶寶。她感動表示，迎接新生命到來是此生最美好時刻。

體溫低腿發紫 待產驚險

陳小姐懷孕期間因恥骨劇痛、行走困難，直到感覺子宮頸疑似開口出血，苦撐到烏日林新醫院就醫，經產房主任暨婦產科醫師李偉慈診查，發現當晚須立即催生，以免延遲生產增加風險。但醫療團隊發現陳婦待產時，因體溫過低、雙腿疑似血栓發紫，無法施打減痛分娩，緊急塞入陰道催生藥劑準備催生。

李偉慈表示，陳婦就診時，子宮頸約已開約3公分，由於體溫過冷導致下肢發紫，擔心有血栓問題，為縮短產程，緊急運用超音波精準評估及內診轉胎頭技巧，加速產程技術，由護理師同步協助施壓腹部，經5小時自然產，恢復狀況良好。

新生男嬰滿37週足月順產，體重正常誕生後哇哇大哭，陳婦抱著兒子感動表示，待產過程醫師寸步不離感到相當安心，懷孕30週以來疼痛就為了此刻，迎接新生命到來是此生最美好時刻。

李偉慈強調，催生的目的是促進順產，自然產待產時間不一定會等很久，且與導致產後大出血並無直接關聯，不會增加剖腹產機率。催生評估條件包括：子宮頸狀態、胎頭位置、骨盆形狀、孕婦身形和年齡、寶寶大小等，懷孕39至40週催生成功率最高，且寶寶呼吸狀況最佳。

醫療團隊指出，許多孕媽咪對催生存在誤解，其實催生並不會增加風險，反而能經專業醫師評估選擇更合適分娩時機，提升自然產成功率，根據2018年《新英格蘭醫學雜誌》和台灣婦產科醫學會會訊指出，懷孕39週至39週又4天，相較於等待自然產兆或40週後催生，不僅寶寶併發症與死亡率較低，剖腹產風險也顯著降低。

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