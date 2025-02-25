熟女臉斑雷射無效 竟是基底細胞癌

▲透過皮膚分析儀進行檢測斑點，可以提升診斷的準確性。（記者陳建志翻攝）

記者陳建志／台中報導

▲蔡雅雯醫師（左）強調，針對不同類型的斑點，都需經過專業診斷後量身訂製適合的治療計畫。（記者陳建志攝）

53歲莊小姐臉部近年來反覆出現斑點，曾接受過多次雷射治療，但效果不佳，斑點常復發且逐漸擴大。皮膚科醫師透過臨床檢查與皮膚鏡觀察，再結合皮膚分析儀器輔助檢測，高度懷疑是基底細胞癌，經切片檢查確診，所幸及時發現，後續成功安排手術完全切除，讓她鬆了一口氣。

▲醫師提醒，民眾臉部若出現色斑，應尋求皮膚專科醫師診斷。（記者陳建志攝）

透過皮膚鏡等揪出病源

仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚與美容醫學中心醫師蔡雅雯表示，許多患者因臉上的黑斑求診，雖都是深色的色素沉澱，但本質卻可能有極大差異。許多病人誤以為這只是單純色素問題，便自行購買美白產品或尋求雷射治療，卻經常發現效果有限，甚至造成色斑加重或病情延誤。

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蔡雅雯指出，常見色斑類型包括：雀斑、曬斑、肝斑、老人斑和色素痣，而藥物或發炎後色素沉澱也是可能的原因。有些黑斑可能是基底細胞癌、黑色素瘤等惡性病變，若未及時辨識，可能影響健康，甚至威脅生命。因此需透過皮膚鏡、組織切片或皮膚分析儀進行檢測，提升診斷的準確性。

蔡雅雯指出，臉部常見色斑的成因中，紫外線扮演了極重要的角色。長期曝曬於紫外線下，不僅會使皮膚變黑、產生曬傷，還會加速老化，甚至增加皮膚癌的風險，所以務必做好防曬措施。

要有效預防紫外線造成的色素沉澱，首先應避免在紫外線最強的時段長時間曝曬，並盡量使用帽子、陽傘或長袖衣物來減少陽光直射。並可使用SPF30、PA+++以上的防曬產品，若有長時間戶外活動，則應適時補擦，並提高防曬係數。

蔡雅雯強調，針對臉上不同類型的黑斑，其治療策略截然不同，從單純的淡斑、藥物治療到需要手術切除的惡性腫瘤，都需經過專業診斷後量身訂製適合的治療計畫。建議發現皮膚出現色斑時，應尋求皮膚專科醫師診斷，提供合適的治療建議。

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