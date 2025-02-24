新型後鼻神經阻斷手術 有效改善鼻過敏

▲後鼻神經燒灼區域圖。（照片提供／巫承融）

文／巫承融

台灣因為是海島型氣候，終年潮濕，加上空氣污染嚴重，以致約有25%的民眾罹患過敏性鼻炎。

◎過敏性鼻炎的症狀分為2大類別：

●第1類是鼻塞症狀：這是因為下鼻甲的鼻肉已經過度肥大，造成鼻塞。

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●第2類是過敏症狀：例如打噴嚏、流鼻水，鼻黏液堆積導致鼻涕倒流，合併眼睛癢、咽喉異物感、慢性咳嗽等。

鼻塞症狀大多可以經由手術得到很好的控制，但是過敏症狀在過去較無法透過手術方式有效控制。

傳統的過敏控制手術是進行翼管神經切除術，在全身麻醉下，使用內視鏡找出翼管神經並切除，患者較少復發。但因為翼管神經是屬於上游的過敏神經，翼管神經之後有部分的分支是控制淚腺，也就是淚水的分泌，所以較容易產生長期的乾眼併發症，以致於病患的接受度偏低。

較新的手術方式是「後鼻神經阻斷手術」，透過內視鏡，使用約0.03公分極細的藍光雷射光纖來精準阻斷下游的後鼻神經分支（如圖），切斷鼻過敏訊號的傳遞，這樣的效果不亞於翼管神經阻斷，也較不會有術後乾眼症的發生。但後鼻神經阻斷手術需要自費3萬元。

鼻塞改善率可達85%

透過後鼻神經阻斷手術，來降低鼻過敏症狀，在亞洲算是較新穎的手術，但其實在日本已發展許久，這樣新式的手術，我們叫做「藍光後鼻神經阻斷手術」（Blue laser posterior nasal nerve neurolysis，BPN3），平均手術時間約30分鐘。在鼻塞改善率可以達到85%，而過敏的改善可以達到70%。

其實不只是過敏性鼻炎，2002年美國鼻科醫學會確認非過敏性鼻炎也可以用此項手術治療鼻塞及控制鼻水，降低藥物使用量。如果病患條件允許，可以採用局部麻醉門診手術治療；若病人較容易緊張可在全身麻醉下進行手術。

（作者為雙和醫院耳鼻喉科醫師）

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