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看球賽、追劇傷眼 4招護視力

2025/02/24 05:30
看球賽、追劇傷眼 4招護視力

▲長時間使用平板、手機，容易造成眼睛傷害。（記者楊綿傑攝）

記者楊綿傑／台北報導

平日工作長時間緊盯3C螢幕，下班除了追劇外，近期不少人還要看世界棒球經典賽資格賽轉播，眼睛負擔再加重。護理專家提醒，在移動的交通工具上觀看3C螢幕最NG，護眼要注意光源、姿勢、距離、適度休息，也建議透過補充維生素、溫敷、按摩、外出走走舒緩靈魂之窗的壓力。

搭車不要盯著3C螢幕

台北護理健康大學護理系副教授徐淑貞指出，觀看高張力球賽或228連假瘋狂追劇，都可能導致用眼過度，提醒尤其要避免在移動的交通工具上使用3C螢幕，因為晃動、光線不足會造成眼睛須持續對焦，增加疲累度或提升近視風險。

徐淑貞建議，使用3C產品時，光源照度最好落在700至1000勒克斯（Lux），且坐姿要端正、不能呈現「烏龜脖」，雙眼與螢幕距離保持35公分左右。此外，要適度休息，可於每20至30分鐘看向遠方放鬆20秒，亦可閉目養神，同時適時走動、伸展或喝水、上廁所。

補充維生素、溫敷舒緩壓力

在舒緩眼部壓力部分，徐淑貞指出，可適量攝取富含維生素A、B、C、D、E和鋅的食物，包括深色蔬果、全穀類、堅果類、植物性油脂、牛奶、雞蛋、牡蠣等，有助於促進眼睛淚腺細胞分泌淚液，保護視神經及角膜健康，並避免黃斑部病變、避免視網膜感光細胞損傷，且維護鞏膜健康。

徐淑貞也建議，睡前可將溫熱毛巾擰乾後敷在眼睛上，每次5到10分鐘，以促進眼部血液循環、消除疲勞；或將雙手掌心搓熱，手掌呈杯狀覆蓋在眼睛上，透過掌心熱氣也能達到類似效果，亦可使用市面上的蒸氣眼罩。

另外，徐淑貞指出，可以指腹輕柔按壓眼眶骨內側和眼眶正下方穴位，以及眼眶骨側邊凹陷的太陽穴，直到略感痠脹，能刺激神經，促進周邊氣血循環，而定點按摩也可消除眼睛疲勞，但切勿直接按壓眼球。每週也可適度從事戶外活動放鬆身心，對防止近視亦有極大助益，還能增進家人互動。

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