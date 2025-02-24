誤信保健品救視力 白內障合併眼翳險瞎

▲白內障雖跟年紀老化最為相關，但眼睛防曬也能延緩惡化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／林純如

▲黃先生經醫師檢查後，發現兩眼竟是全熟白內障合併嚴重眼翳。 （照片提供／林純如）

60歲的黃先生日前由家人陪同坐輪椅進入診間，無奈表示「視力越來越差，現在只看到晃動人影」，檢查後發現兩眼竟是全熟白內障合併嚴重眼翳（翼狀贅片），細問才得知患者多年前因視力變差，結果聽信友人介紹購買號稱可治癒眼病的保健食品，導致錯過治療黃金期，所幸手術後救回好視力，讓他感念：「有病還是要先看醫師啦！」

▲林純如醫師提醒民眾，視力惡化可能是白內障或其他疾病造成，務必要儘速就醫檢查。 （照片提供／林純如）

白內障是水晶體混濁變硬所致，過去主要發生於老年人居多。但隨著民眾沉迷3C產品以及慢性病族群增加，門診患者有年輕化趨勢，有40多歲就得白內障的病例，所幸狀況輕微，唯獨黃先生生平第一次就醫掛眼科，雙眼就已經是屬於「全熟型」白內障，期間都沒有任何就醫紀錄，可說十分罕見。

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雙眼「全熟型」竟沒就醫

進一步細問後才得知，原來他早在3年多前就已經出現視力模糊症狀，當時子女都力勸他就醫檢查，沒想到他聽信朋友建議，誤以為「吃了含有特殊成分的保健食品就可以恢復視力」，每年都花好幾萬元採購，子女雖然心急，但也無力勸阻，直到近來視力急遽惡化、行動不便，患者才認命就醫治療。

檢查後發現，患者不僅有嚴重白內障，甚至患有嚴重的眼翳（翼狀贅片），眼球結膜的增生組織已經遮住角膜部位，有如一片白色薄膜擋在黑眼珠上，若不及時處理，恐怕會造成視力永久受損。

及時手術救回視力

所幸分2階段手術後，順利移除眼翳、白內障，再幫患者植入適合的人工水晶體，搶救視力。雖然就醫過程中，患者十分擔憂能否恢復視力，還好術後回診，視力大幅改善，已經可以自由走動，不需坐輪椅，這才總算露出久違的笑容。

眼睛防曬能延緩惡化

提醒民眾，眼翳多半發生在長時間暴露於紫外線下或戶外工作的族群。白內障雖跟年紀老化最為相關，眼睛防曬也能延緩惡化。若視力下降，應尋求正規治療就醫檢查，千萬不要購買誇大療效的來路不明產品，以免造成視力永久受損。

（作者為亞大醫院眼科醫學中心副主任、中國附醫眼科醫學中心主任醫師）

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