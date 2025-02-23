限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
治療功效有偏性 開水配藥最保險
文／林美蓉
「醫師，我跟你說，她都用綠茶配藥吃，講都講不聽…」患者小月的媽媽氣呼呼跟我告狀。在一旁的小月連忙說：「可是我都有買熱的呀！」小月的媽媽接著說：「熱的也不行！吃藥就是不能配茶、牛奶、果汁、酒…醫師，你說對不對？」
我告訴她們：「吃西藥確實是只能配開水，不過吃中藥就可能要看情況，茶、酒、乳汁、果汁其實都是《本草綱目》裡有紀錄的中藥，有時候是會當藥一起用！」
請繼續往下閱讀...
治療風熱頭痛 茶湯調服能收效
中醫認為，「茶」能去痰熱、清頭目，所以治療風熱頭痛很有效的方子「川芎茶調散」，就是將藥粉調入茶湯裡吃的。
「酒」因為它能和血行氣，通行一身，所以治心動悸的「炙甘草湯」，與治心痛的「栝蔞薤白半夏湯」，煎藥時要加很多酒去煮，所以吃科學中藥粉時，我會請患者在吃藥的開水中加一點酒來助藥力。又有許多傷藥和壯筋續骨藥，如八厘散、正骨紫金丹等，也需用酒調服，有助於行血去瘀，通經舒筋。
另外，《溫病條辨》裡有一方「五汁飲」，由梨汁、荸薺汁、蘆葦根汁、麥門冬汁、蓮藕汁或甘蔗汁組合而成，是標準的果菜汁，用來補充熱性疾病消耗掉的津液。大熱天汗出過多的、熱衰竭的，不僅可搭配藥喝，還希望不時飲之。
不過，既然說是有治療功效的偏性，就有不適用的情況，譬如：酒易動火生痰、釀濕熱，因此屬於濕熱造成的皮膚病患者就要避免。不只是不能配藥吃，平常也要少吃。
五汁飲性寒涼 寒性病症要少喝
又譬如五汁飲是生的果菜汁液，性寒涼，若寒性病症或陽虛體質當然要少喝，更何況配藥吃？
因此「除非是醫師特別交代要搭配，不然還是配溫開水就好！」我告訴小月：「所以，你的藥不可以用綠茶配呦！」
（作者為新莊慶安居中醫診所醫師）
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應