治療功效有偏性 開水配藥最保險

▲常用治風熱頭痛方劑「川芎茶調散」要用茶湯調服。（照片提供／林美蓉）

文／林美蓉

「醫師，我跟你說，她都用綠茶配藥吃，講都講不聽…」患者小月的媽媽氣呼呼跟我告狀。在一旁的小月連忙說：「可是我都有買熱的呀！」小月的媽媽接著說：「熱的也不行！吃藥就是不能配茶、牛奶、果汁、酒…醫師，你說對不對？」

我告訴她們：「吃西藥確實是只能配開水，不過吃中藥就可能要看情況，茶、酒、乳汁、果汁其實都是《本草綱目》裡有紀錄的中藥，有時候是會當藥一起用！」

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治療風熱頭痛 茶湯調服能收效

中醫認為，「茶」能去痰熱、清頭目，所以治療風熱頭痛很有效的方子「川芎茶調散」，就是將藥粉調入茶湯裡吃的。

「酒」因為它能和血行氣，通行一身，所以治心動悸的「炙甘草湯」，與治心痛的「栝蔞薤白半夏湯」，煎藥時要加很多酒去煮，所以吃科學中藥粉時，我會請患者在吃藥的開水中加一點酒來助藥力。又有許多傷藥和壯筋續骨藥，如八厘散、正骨紫金丹等，也需用酒調服，有助於行血去瘀，通經舒筋。

另外，《溫病條辨》裡有一方「五汁飲」，由梨汁、荸薺汁、蘆葦根汁、麥門冬汁、蓮藕汁或甘蔗汁組合而成，是標準的果菜汁，用來補充熱性疾病消耗掉的津液。大熱天汗出過多的、熱衰竭的，不僅可搭配藥喝，還希望不時飲之。

不過，既然說是有治療功效的偏性，就有不適用的情況，譬如：酒易動火生痰、釀濕熱，因此屬於濕熱造成的皮膚病患者就要避免。不只是不能配藥吃，平常也要少吃。

五汁飲性寒涼 寒性病症要少喝

又譬如五汁飲是生的果菜汁液，性寒涼，若寒性病症或陽虛體質當然要少喝，更何況配藥吃？

因此「除非是醫師特別交代要搭配，不然還是配溫開水就好！」我告訴小月：「所以，你的藥不可以用綠茶配呦！」

（作者為新莊慶安居中醫診所醫師）

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