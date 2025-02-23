嚴重深部靜脈血栓 恐併發肺栓塞

▲患者的右腳出現腫脹、皮膚發熱與發紅症狀，顯示深部靜脈血栓。（照片提供／王浩洸）

文／王浩洸

深部靜脈血栓（DVT）是由血液在腿部深層靜脈中形成血栓所引起。

呼吸急促、胸痛、咳血 需立即就醫

◎可能導致血栓形成原因

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●靜脈壁薄弱：靜脈結構異常或先天性缺陷。

●靜脈瓣膜受損：瓣膜無法正常工作，導致血液回流不順，血液滯留。

●肌張力差：肌肉無法正常收縮，影響靜脈血液回流。

●長時間不動：如長時間臥床、久坐（例如長途飛行或手術後），血液循環變慢，容易形成血栓。

●其他誘因：骨科手術術後。肥胖、吸菸或高齡。血液高凝狀態（如癌症、遺傳性血液疾病）。

深部靜脈血栓的典型症狀包括：腿部腫脹、疼痛與壓痛、皮膚發熱與發紅、受影響的部位皮膚可能發紅並發燙。若血栓脫落並移動至肺部，可能引發肺栓塞，症狀包括呼吸急促、胸痛、咳血等，需立即就醫。

◎診斷依據

●血液檢查：測量血液中D-二聚體血液檢查分解產物的含量，若數值升高，可能提示有血栓存在。

●腿部靜脈超音波檢查：非侵入性檢查，可清楚顯示血栓位置和靜脈阻塞情況。

●靜脈造影檢查（少用）：需注射顯影劑，評估靜脈的血流狀況。

深部靜脈血栓的治療目標是防止血栓增大、血栓脫落及預防併發症。

◎治療

●藥物治療：減少血栓擴大及預防新血栓形成。患者通常需持續服用抗凝血劑約3-6個月。

●穿著壓力襪：幫助改善血液回流，減輕腿部腫脹與疼痛。

●手術治療（少見）：若血栓過大或危及生命，可能進行血栓移除手術或放置靜脈濾器，防止血栓流向肺部。

●生活調整：抬高腿部、適度活動、保持水分充足，避免久坐不動。

●控制體重、戒菸，並管理其他潛在風險因素（如糖尿病或高血壓）。

深部靜脈血栓是一個潛在危險的病症，若未及時治療，可能引發嚴重併發症（如肺栓塞）。透過早期診斷、有效治療及後續管理，可以降低風險、改善患者生活品質，並預防血栓復發。

（作者為義守大學教授、義大醫院外科部部長）

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