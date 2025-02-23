青少年網路成癮 3表現要留意

▲青少年若出現玩遊戲到失控的症狀，就要留心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王皓瑋

小傑（化名）今年國中3年級，從小就很喜歡玩網路遊戲和動漫相關商品，國中開始玩手遊時間越來越長，一開始是在寫完功課玩，後來一回到家拿起手機就放不下來，導致功課沒完成，睡眠時間也一直往後延，在學校精神不濟，成績下滑，週末則是幾乎一整天待在家中。

國三的寒假，小傑幾乎每天都玩遊戲到半夜，只要能繼續玩，白天精神仍然很亢奮，心情特別好，而且有很多想要的東西，他在1個月內買了很多的動漫商品，累積金額達到10幾萬元，遠超過他自己可負擔的範圍，小傑就趁爸媽不注意時偷拿家裡的錢去支付，也偷拿妹妹的零用錢。父母很努力想減少小傑的手機使用時間，也嘗試過停止他的網路，但小傑會在半夜家人都睡著後，拿家中備用的手機，偷偷溜出門尋找免費網路使用，造成爸媽擔心，睡不好、心情煩躁。又因小傑不願就醫，後來媽媽就自己先到身心科門診求助了。

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世衛已將遊戲失調症列為精神疾病

網路遊戲成癮是目前兒童青少年族群的重要議題，世界衛生組織已於2018年6月將遊戲失調症（gaming disorder）列為精神疾病，主要有3個表現：

●玩遊戲到失控的症狀。

●凡事都以電玩為優先，導致日常生活失能。

●知道已造成負面影響，仍持續增加打電玩的時間，這些症狀持續1年以上。

情緒失控生活失能 症狀持續1年以上

雖說問題看起來好像是網路遊戲，但實際上常常看到這些青少年有許多來自現實層面的問題，導致他們要遁逃到網路上，若要改善，只用斷網的方式往往得不到預期效果；可以從了解他們開始，處理正在經歷的困擾，重建生活，鼓勵他們漸漸轉移對網路遊戲的依賴。

驟然斷網效果不彰 鼓勵漸轉移依賴

若青少年同時出現睡眠需求減少，情緒高昂或易怒、自我膨脹、計畫很多、花錢變得不尋常多的狀況，且和過去樣子差異很大時，就要注意是否為躁鬱症的躁症發作，這時建議要及早就醫，因為躁症需要藥物治療才有較好的效果，且嚴重的時候可能會需要住院治療，若不做處理，可能會造成孩子與家人健康和安全上的傷害。

另外，父母在照顧孩子的同時，一定也要記得先照顧好自己，維持穩定的情緒和判斷力，還是改善危機最重要的基礎。若有遇到困難，就要適時求助。

（作者為衛生福利部草屯療養院兒童青少年精神科醫師）

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