少吃紅肉、加工肉品 護心臟又防大腸癌

▲建議多吃蔬菜，減少紅肉與加工肉品攝取，有助於預防心臟病。 （照片提供／郭志東）

文／郭志東

台灣到處都可以吃到世界各國不同的美食，不論是美味多汁的牛排或油香四溢的滷肉飯，紅肉與加工肉品更是餐桌常客。但英國牛津大學一項重要研究卻為我們的飲食習慣敲響警鐘。

這項迄今最大規模的前瞻性研究，系統回顧十三項涉及超過140萬人的研究結果顯示，紅肉與加工肉品的攝取，和心臟病風險上升緊密相關。

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日多吃50克加工肉品 冠心病風險增18%

研究發現，每日多攝取50克加工肉品，像培根、火腿、香腸之類，冠心病風險激增18%；每日多攝取50克未加工紅肉，如牛肉、羊肉、豬肉，冠心病風險也會提高9%。相較之下，食用雞肉、火雞肉等家禽肉品，則未見與心臟病風險上升有明顯關聯。

紅肉中的高飽和脂肪，以及加工肉品中的高鈉含量，可能是導致風險增加的主因。飽和脂肪會提升有害的低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），而過量鹽分會使血壓升高，兩者都是冠心病公認的風險因素。

研究團隊也曾指出，即便適度攝取紅肉與加工肉品，也會增加罹患大腸癌風險。一些新的研究更指出，當我們的腸道針對消化紅肉及動物性產品時，產生出來的細菌會產生的化學物質，會大幅提高心臟病發作和中風的機率。

在台灣，心血管疾病一直是健康的一大威脅。許多民眾喜愛的小吃，如香腸、火腿等加工肉品，可能在不知不覺中增加了患病風險。若能借鑑研究結果，減少紅肉與加工肉品的攝取，不僅對預防心臟病有益，也能降低大腸癌發生機率。

此外，從環境層面看，肉品生產是溫室氣體排放的重要來源。若能減少肉品消費，對環境保護也有正面影響。

那麼，我們該吃多少紅肉呢？英國心臟基金會建議一次食用量不超過70克。至於加工肉類，由於其通常含鹽量高，且世界衛生組織建議應盡可能避免食用。

雖然這項研究主要以歐美成年白人為主，對於台灣民眾而言，可能有某些程度上的種族差異，但足以警示我們重新審視飲食習慣。為了自身健康和環境永續，不妨從減少紅肉與加工肉品攝取做起。

（作者為國泰綜合醫院心血管中心醫師）

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