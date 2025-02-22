腿傷潰瘍反覆發作 深層髂靜脈阻塞作祟

▲手術前下肢呈現多發性潰瘍（圖左、圖中）；術後傷口完全癒合（圖右）。 （照片提供／蔡承根）

文／蔡承根

▲血管內超音波影像，可見靜脈管腔幾乎完全閉塞。（照片提供／蔡承根）

1名60歲女病患就醫時表示，雙腿慢性傷口反覆潰瘍發作長達3年。起初，傷口看起來不大也不深，卻感到劇烈疼痛（圖1），無法穿著壓力襪。

由於傷口的疼痛日夜不休，生活品質很差，尤其夜晚最痛，常痛到無法入睡，只得坐起來拍打雙腿，試圖轉移注意力，即使如此，仍常痛到流眼淚。

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微創支架置放術 打通阻塞靜脈

白天她仍要下田耕作，由於腿部的疼痛和不適，行走能力大幅下降。每走一小段路就需要停下來休息，走走停停浪費大量的時間和精力。她對家人充滿愧疚感，認為自己成為家人的負擔，這種情緒的影響也讓她的精神狀態變得越來越差。

經過血管外科檢查，發現她患有深層髂靜脈阻塞（圖2）。這是一種靜脈回流受阻的疾病，導致腿部血液無法順利回流至心臟，從而引發靜脈高壓、腫脹和疼痛。這種疾病不僅會加重下肢的水腫，還會導致潰瘍反覆發作且難以癒合。

在明確診斷後，我們為她安排了微創支架置放手術。這項手術的原理是在堵塞的髂靜脈內部放置支架，但此為自費項目，通過支架將阻塞的靜脈打通，恢復血液的順暢流動。這種技術具有低風險、恢復快的優勢，通常僅需數小時手術，術後1-2天即可回家休養。

她在術後不到半年時間，傷口逐漸開始癒合。原本無法忍受的夜間疼痛消失了，讓她終於可以安穩入睡，不再需要半夜起來拍打雙腿，也可以順暢地行走和工作，不再需要頻繁休息。腿部不再腫脹，疼痛也大幅減輕，她的行動力和生活品質顯著提升。

她不僅重拾健康和行動力，還重燃了對生活的信心。

（作者為義大癌治療醫院及佑昌聯合醫院心臟血管外科醫師）

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