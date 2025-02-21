拉臉追求無疤 需溫柔細膩技術

▲拉臉傷口位置不好或是皮膚負擔張力，會造成疤痕，以及耳朵變形。（照片提供／林靜芸）

文／林靜芸

▲完美的拉臉應該看不出來疤痕。（照片提供／林靜芸）

隨著老年人口增加，拉臉手術愈來愈普遍。想拉臉的人術前最大的煩惱是「會不會留疤？會不會讓人一看，就知道作過拉臉？」（圖1）不想留疤的人很多，因而1981年開始的內視鏡拉臉，號稱完全無疤，風行了一陣子。但是長期追蹤，內視鏡拉臉對於年輕人的老態有效，對於真正的老化，例如皮鬆、贅皮無效。

拉臉成功案例 具備5元素

去年宣佈退休的美國整形外科醫學會雜誌主編拿海教授一生專研拉臉，他認為，拉臉成功案例特色是包含下列元素：

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●頭髮、耳前、耳後的傷口。

●皮膚切除。

●淺層肌筋膜處理。

●臉部體積的重塑（例如消風的臉補脂）。

●附加的手術（例如眼袋或上唇處理）。

換句話說，拉臉要有好效果，基本傷口在頭髮、耳前及耳後。所謂頭髮指的是太陽穴及後腦，太陽穴的傷口可以拉提眼尾，後腦的傷口可以拉提脖子。至於位置，如果鬢角橫向超過2公分，傷口可以放在髮內，如果鬢角橫向較窄，髮量不多，傷口放在髮線，鬢角才不會變形。

耳前的傷口，之前有很多理論，例如耳前直線、耳前曲線等，2024年美國整外醫學會的結論是傷口放在內側耳廓，經由耳珠到耳垂，繞到耳後。這條路徑有數個彎曲，能夠預防攣縮，並得到隱藏的疤痕。東方人容易長疤，耳後傷口除非需要處理頸部，否則傷口建議停在耳後，不要繞到後腦，才不會在夏天綁馬尾或盤髮時露餡！

拉臉的傷口追求無疤，需要細膩技術。舊金山拉臉大師提摩西馬丁教授，建議手術當中拉鈎助手溫柔對待皮瓣，不可讓皮瓣組織受傷。臉要拉緊，縫合時，張力須放在肌筋膜，不可讓皮膚承擔壓力，傷口才能癒合的不留痕跡（圖2）。

想要拉臉的病人應注意的是，術前2個月開始戒菸，1個月前暫停減肥藥，抗凝血劑停3-7天。也要維護身體一般狀況，例如血壓、血糖等，才能得到理想的結果。

（作者為聯合整形外科診所院長、台大醫院整形外科兼任主治醫師）

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