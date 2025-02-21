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拇指疼痛無力變形 基底關節炎作祟
文／王韋智
1名65歲的女性病患長期從事美髮工作，最近發現拇指一動就痛，特別是用力抓握物品就會劇烈疼痛。隨著症狀惡化，甚至無法握拳，拇指周圍明顯腫脹。經過醫師診斷為拇指基底關節炎。在接受微創關節鏡手術後2個月內，疼痛減少80%，拇指功能恢復，成功重返工作崗位（圖1）。
拇指基底關節炎是1種常見的退化性關節疾病，特別好發於長期使用手部進行重複動作的人群。拇指腕掌關節（CMC Joint），又稱基底關節（Basilar Joint），位於拇指底部，是拇指靈活運動的關鍵。然而，隨著年齡增長或長期過度使用，關節軟骨逐漸磨損，導致疼痛，甚至變形，會導致拇指周圍的不適與功能受限（圖2）。
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長期重複動作 退化性關節疾病上身
此疾病特別好發於60歲以上女性，以及長期使用手部的工作者，如美髮師、農夫等。這些族群因頻繁進行抓握與旋轉動作，容易加速關節磨損。當拇指根部出現疼痛，特別是在捏取物品、開瓶蓋或轉動鑰匙時，並伴隨腫脹、僵硬、無力。隨著病情惡化漸漸活動受限，嚴重時甚至導致關節脫臼，影響外觀。如果出現以上症狀，應儘早就醫。醫師會透過臨床檢查與X光影像來評估病情，並制定適合的治療方案。
（作者為中醫大新竹附醫骨科醫師）
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