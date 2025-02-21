保持心理健康 有助提升免疫力

▲憂鬱、焦慮等精神疾病也會降低免疫力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳紹祖

藝人大S在日本因流行性感冒併發肺炎猝死異鄉，令許多人唏噓不已。門診中，有患者的心情因此大受影響，事實上，免疫力與心理健康之間存在著雙向的互動關係。一方面，心理狀態會影響免疫系統的功能；另一方面，免疫系統的變化也會影響心理健康。

免疫低下 無法有效抵抗感染或疾病

免疫低下（immunocompromise）是指免疫系統功能減弱，無法有效抵抗感染或疾病的狀態。這種情況可能由多種原因引起，包括：先天性疾病（如先天性免疫缺陷）、慢性疾病（如糖尿病、癌症）、藥物治療（如癌症化療藥物、用免疫抑制劑），以及後天因素（如慢性壓力、營養不良或睡眠不足）。免疫低下的患者容易受到感染，感染後恢復的時間可能比一般人更長。

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◎可能影響精神疾病患者免疫力低下的因素

●藥物影響：某些精神科用藥，可能使白血球產生不足，因而降低免疫力。

●慢性壓力與焦慮：長期處於壓力狀態會影響免疫系統功能。

●睡眠障礙：失眠或睡眠品質差會降低身體的免疫防禦能力。

●營養不良：食慾不振或飲食失衡可能導致營養不足，影響免疫功能。

●身體活動減少：缺乏運動會降低免疫力，並影響整體健康。

●精神病患疏於照顧自己健康：例如：併發糖尿病、心腦血管疾病，甚至癌症等。

某些抗精神病藥物可能會影響免疫系統，但這種影響通常不是直接導致免疫力低下。而是藥物影響骨髓造血功能，使白血球數目減少，產生免疫力下低情況。氯氮平（Clozapine）是常與嚴重白血球減少相關的精神藥物，使用Clozapine的患者應定期進行血液檢查，監測其白血球數量，確認免疫功能正常。

從生理層面來說，長期處於壓力狀態下，身體會釋放壓力荷爾蒙（如皮質醇），它會抑制免疫系統的功能，導致免疫細胞（如T細胞和自然殺傷細胞）的活性降低，使身體更容易受到感染。因此透過與精神健康專業人員會談，尋求不同觀點，針對解決問題培養能力，才能減少壓力的積累，提升免疫力。

精神疾病患者 應更全面性照顧健康

保持健康的生活方式有助保持良好的免疫力。充足睡眠、均衡飲食和規律運動是維持免疫力和心理健康的基礎。攝取富含維生素、礦物質和抗氧化劑的食物（如蔬菜、水果和全穀類）有助於增強免疫系統。此外，運動可以促進血液循環，提升免疫細胞的活性，良好的體力更是面對壓力，解決問題的基本條件。

精神疾病患者應以更全面的方式照顧自己的健康，接受適當藥物和心理治療外，也定期接受身體檢查和抽血檢驗，以維持血壓、白血球數目、血糖、血脂等項目的正常，在飲食、睡眠和運動方面維持健康的生活型態，才能保有良好的免疫力。

（作者為花蓮慈濟醫院成癮精神科主任、慈濟大學醫學系副教授）

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