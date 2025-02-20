自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

嬤晨起半身癱瘓 動脈取栓術救命

2025/02/20 05:30
嬤晨起半身癱瘓 動脈取栓術救命

▲左圖為急性大腦動脈栓塞（缺血性腦中風），右圖為施行顱內動脈取栓手術，移除血栓讓血流恢復正常。（小港醫院提供）

記者許麗娟／高雄報導

連日低溫，高雄70多歲潘奶奶一早起床發現左手左腳動不了，左半身無力、說話口齒不清，送醫診斷為急性大腦動脈栓塞，即缺血性腦中風，接受「腦中風動脈取栓術」後，現已度過腦中風急性期，並進行後期的復健治療。

早晚溫差大 易引發腦中風

高雄市立小港醫院神經科醫師林子超指出，腦血管疾病居國人十大死因的第4位，低溫與早晚溫差大容易引發腦中風。腦中風可分為缺血性、出血性兩大類，又以缺血性腦中風佔約8成，如果出現口嘴歪眼斜、單側肢體無力或四肢無力、意識不清、言語不清溝通困難或無法說話、視覺障礙等症狀，應第一時間迅速就醫。

林子超表示，缺血性中風的治療，過去強調應把握中風發生後給予血栓溶解劑（rt-PA）打通血管，或者施行「顱內動脈取栓手術」，2種治療方式都有時間限制，阻塞較嚴重、阻塞在較大血管的患者，注射rt-PA的幫助較有限，這時應考慮進行動脈血栓移除術，醫師會從病人鼠蹊部的股動脈進行穿刺，從下肢動脈逆行到血栓塞住的顱內血管處，將血栓藉由支架取出或負壓吸出，術後能獲得更積極的治療效果以及更好的預後。

2023年11月起，動脈取栓術給付條件已從中風後8小時延長至24小時內，相較於血栓溶解劑治療，可治療病情更嚴重、送達急診時間更久的中風病患，在執行手術過程中，可直接探查病患血管狀況，並發現其他隱藏的血管性病灶，如血管壁剝離、血管瘤或動靜脈畸形等。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中