嬤晨起半身癱瘓 動脈取栓術救命

▲左圖為急性大腦動脈栓塞（缺血性腦中風），右圖為施行顱內動脈取栓手術，移除血栓讓血流恢復正常。（小港醫院提供）

記者許麗娟／高雄報導

連日低溫，高雄70多歲潘奶奶一早起床發現左手左腳動不了，左半身無力、說話口齒不清，送醫診斷為急性大腦動脈栓塞，即缺血性腦中風，接受「腦中風動脈取栓術」後，現已度過腦中風急性期，並進行後期的復健治療。

早晚溫差大 易引發腦中風

高雄市立小港醫院神經科醫師林子超指出，腦血管疾病居國人十大死因的第4位，低溫與早晚溫差大容易引發腦中風。腦中風可分為缺血性、出血性兩大類，又以缺血性腦中風佔約8成，如果出現口嘴歪眼斜、單側肢體無力或四肢無力、意識不清、言語不清溝通困難或無法說話、視覺障礙等症狀，應第一時間迅速就醫。

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林子超表示，缺血性中風的治療，過去強調應把握中風發生後給予血栓溶解劑（rt-PA）打通血管，或者施行「顱內動脈取栓手術」，2種治療方式都有時間限制，阻塞較嚴重、阻塞在較大血管的患者，注射rt-PA的幫助較有限，這時應考慮進行動脈血栓移除術，醫師會從病人鼠蹊部的股動脈進行穿刺，從下肢動脈逆行到血栓塞住的顱內血管處，將血栓藉由支架取出或負壓吸出，術後能獲得更積極的治療效果以及更好的預後。

2023年11月起，動脈取栓術給付條件已從中風後8小時延長至24小時內，相較於血栓溶解劑治療，可治療病情更嚴重、送達急診時間更久的中風病患，在執行手術過程中，可直接探查病患血管狀況，並發現其他隱藏的血管性病灶，如血管壁剝離、血管瘤或動靜脈畸形等。

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