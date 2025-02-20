老菸槍腳無力 竟是肺癌腦轉移

▲潘姓老翁近來走路偏斜、腳無力，檢查發現腦部有兩顆明顯的腫瘤（紅圈）。（記者陳建志翻攝）

記者陳建志／台中報導

▲潘姓老翁有40年菸齡，檢查發現腦部有腫瘤，進一步檢查原來是肺癌（紅圈）轉移到腦部。（記者陳建志翻攝）

63歲潘先生有40年菸齡，近期出現走路偏斜、右腳無力症狀，至醫院檢查發現左腦有兩顆腫瘤，竟是肺癌轉移所致，趕緊安排進行腦腫瘤切除手術。醫師指出，肺癌是台灣癌症死因的第1位，轉移性腦瘤是常見的併發症，提醒民眾若出現單側肢體無力等神經症狀，應提高警覺及早就醫。

▲若出現步態不穩、單側肢體無力、頭痛、記憶力下降等症狀，應盡早就醫檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

醫：若出現肢體無力 應及早就醫

長安醫院神經外科副院長李漢忠表示，當病患出現腳無力時，通常會先懷疑是腰椎或腦部問題，但該名患者並無腰椎疼痛，且他是整隻腳無力，因此懷疑腦部病變。

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李漢忠表示，經電腦斷層檢查，發現左腦頂葉區域出現異常，進一步安排核磁共振掃描後，確認在運動區附近有2顆明顯的腫瘤，這類多發性的腦部腫瘤，首要優先考慮是否為轉移性腦瘤，需要積極找出源頭病灶所在。

李漢忠指出，考量到患者的腫瘤已壓迫到神經，且靠近運動區，為了避免傷害周圍健康腦組織，決定採用「精準導航術中監控系統（AIRO）」進行手術，成功將腫瘤完整切除。病理報告證實為轉移性腺癌，後續追查發現患者的原發腫瘤來自肺部，據了解，該病患有超過40年的抽菸習慣，平均每天1包菸，屬於肺癌高風險族群。

李漢忠表示，患者術後恢復良好，不到1週就出院，行走已無礙，目前轉介胸腔科接手治療肺癌，雖仍需接受後續治療，但及時發現問題並進行處置，顯著提升病人的生活品質和預後。

李漢忠提醒，腦轉移性腫瘤可能影響語言、記憶、視覺及運動功能，若出現步態不穩、單側肢體無力、頭痛、記憶力下降等症狀，應盡早就醫檢查。此外，針對肺癌高風險族群，如有家族史或長期吸菸者，強烈建議定期接受低劑量電腦斷層篩檢，以便早期發現異常並降低腦轉移的風險。

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