車禍雙腳開放性骨折 9次手術保住1腿

▲蔡穎瀚醫師以顯微皮瓣移植重建手術，經歷了10幾個小時，終於保住威廉的右下肢。（童醫院提供）

記者歐素美／台中報導

59歲美國籍男子威廉到台灣教授美語約半年，不料，去年騎重機車禍被卡車輾過雙腳，導致雙腿膝蓋以下嚴重開放性骨折，緊急送到童綜合醫院急診搶救，經顯微皮瓣移植重建手術，歷經9次手術，救回性命也保住一條腿，可以再站起來走路。

威廉於去年4月騎重機遭遇車禍意外，大量出血被緊急送往童綜合醫院搶救，左腿膝上截肢，骨科醫師鄭宇傑為保住其右腿，進行右腿內固定復位手術，整形外科醫師蔡穎瀚進行顯微皮瓣移植重建手術，經歷10幾個小時保住其右下肢，術後入住加護病房1個多月、普通病房1個月才出院。

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裝義肢復健 美籍男順利返鄉

威廉出院後被安排住進重維義肢中心裝設義肢，並接受復健訓練，訓練3個月後可持助行器站立並短距離行走，半年後終於可以穩健地長距離行走，今年1月底順利返回美國家鄉。

威廉表示，重傷後真的很絕望又沮喪，還好有大家的鼓勵與支持，尤其感謝蔡穎瀚醫師不放棄任何希望治療，還有童綜合醫院醫護團隊的努力與悉心照護，以及重維義肢中心復健師與同仁的協助幫忙，才能夠重新站起來行走，返回美國與家人團聚。

蔡穎瀚指出，患者雙腿下肢遭卡車輾壓造成嚴重開放粉碎性骨折及大量出血，緊急手術搶救，左下肢受創嚴重進行截肢；右下肢幸好能以顯微手術接回，進行復位內固定併顯微皮瓣移植重建手術，術後恢復良好，再經由多次清創後，終於讓右腳能正常活動站立。若患者雙下肢都進行截肢，恐怕很難再站立與行走，除了醫療團隊跨科合作積極槍救外，患者願意相信台灣醫療，還有其強韌的毅力也是加速復原的重要因素。

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