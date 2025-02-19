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疾管署》類流感、腹瀉疫情「雙降」 流感最快3月中脫離流行期

2025/02/19 05:30
疾管署》類流感、腹瀉疫情「雙降」 流感最快3月中脫離流行期

▲疾管署副署長曾淑慧表示，明天起連同增購疫苗，提供65歲以上長者、55歲以上原住民等11類對象施打。 （記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

疾管署》類流感、腹瀉疫情「雙降」 流感最快3月中脫離流行期

▲圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

國內類流感、腹瀉疫情仍在高點，但已呈現「雙降」趨勢，上週類流感門急診就診為14萬8081人次，較前一週下降近20%；腹瀉門急診則是28萬5442人次，較前一週下降6.9%。衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，預計流感疫情將於3月中旬或下旬脫離流行期，腹瀉疫情也會趨緩。

增購公費流感疫苗 明起開打

至於增購的10萬劑公費流感疫苗將於明天開打，曾淑慧指出，原本的流感疫苗尚餘幾千劑，預計明起連同增購疫苗，將只提供65歲以上長者、55歲以上原住民等11類對象施打，共有2280家醫療院所，包含233家醫院、1749家診所、298家衛生所提供服務，後續將監測接種狀況，若不如預期，會考慮開放全民接種。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，以A型H1N1為多。

上週新增122例流感重症、21例死亡，並出現去年10月進入本流感季以來，年齡最小的重症與死亡個案，均感染A型流感。疾管署防疫醫師林詠青表示，其中最小死亡為北部學齡前女童，無潛在病史，未接種本季流感疫苗，本月上旬出現咳嗽、流鼻水，隔天高燒40度且痙攣、意識不清送急診，收治於加護病房，病程變化快，醫師研判為急性壞死性腦病變、猛爆性心肌炎、心因性休克，在住院第4天不幸過世。

最小重症則是南部未滿1歲女嬰，林詠青指出，個案本身有早產、體重過輕、先天性心臟病等情形，也未接種本流感季疫苗，出現咳嗽、發燒、呼吸困難及喘鳴聲，且體溫一度近40度，發現有肺炎，現仍於加護病房治療中。

餐旅業腹瀉案 諾羅病毒最多

疾管署統計，去年10月進入本流感季以來，累計917例流感重症、181例死亡，均為近5年同期最高。

在腹瀉方面，李佳琳指出，全國近4週共接獲390起腹瀉群聚通報案件，為近5年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件共214起，以檢出諾羅病毒211件、占98.6%為多，提醒民眾落實手部清潔及飲食衛生。

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