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氣爆事件歷歷在目 長期失眠、心悸恐是PTSD徵兆

2025/02/18 05:30
氣爆事件歷歷在目 長期失眠、心悸恐是PTSD徵兆

▲台中市新光三越百貨公司驚傳氣爆，讓許多目擊民眾感到恐懼。 （資料照，記者廖耀東攝）

記者鄭淑婷／桃園報導

氣爆事件歷歷在目 長期失眠、心悸恐是PTSD徵兆

▲蘇柏文醫師表示，重大事件發生後持續影響日常生活或睡眠超過6個月，建議尋求精神科醫師、心理師的陪伴與協助。 （桃園醫院提供）

台中新光三越百貨發生嚴重氣爆造成4死36傷，不只經歷生死關頭的倖存者可能出現創傷後壓力症候群（PTSD），救災人員、目擊民眾甚至是一般民眾，也都可能出現失眠、心悸、盜汗、暈眩，甚至做惡夢等症狀，衛生福利部桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，若這些身心症狀持續影響日常生活或睡眠超過6個月，可能發展為創傷後壓力症候群，進而成為心理重建的一大障礙，及早察覺並尋求協助非常關鍵。

氣爆事件歷歷在目 長期失眠、心悸恐是PTSD徵兆

▲若在重大事件發生後出現失眠、心悸、盜汗、暈眩，甚至做惡夢等症狀，可能發展為創傷後壓力症候群；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

透過藥物緩解焦慮等症狀

蘇柏文表示，災難帶來的心理衝擊往往更難察覺，除了身體治療，心理支持與介入同樣重要，過去曾遇過空難救災人員因現場畫面反覆浮現眼前而出現上述症狀，也曾有車禍事故倖存的孩童，無法表達心裡的狀態，只是重覆說著「車子壞掉了」，也可能是創傷後壓力症候群導致。過去在發生重大事件時，中央與地方政府會積極動員精神科醫師、心理師協助受災民眾，提供情緒慰問與心理支持，必要時，透過藥物治療可緩解憂鬱、焦慮與失眠等症狀。

蘇柏文表示，重大事件如大地震、空難等，雖然民眾不一定住在災區，還是有可能會造成內心的衝擊與影響，一般民眾若經歷或目睹突發的災難事件，內心感到恐懼或有生命威脅，初期可能會有心悸焦慮、發抖、失眠、頭痛等症狀，這時候稱為「急性壓力反應」，症狀通常隨著時間緩解，但若持續6個月以上，腦海經常出現創傷事件的畫面或做惡夢，影響日常生活，這時候就要注意是否已經有創傷後壓力症候群。

蘇柏文表示，剛開始有症狀時建議尋求精神科醫師、心理師的陪伴與協助，減少自己一個人獨自面對內心的恐懼，如果症狀一直無法緩解改善，精神藥物治療與心理諮商相當重要的。

心理復原可尋求專業協助

「部分創傷後壓力症候群的患者因長期受到焦慮、失眠等困擾，甚至需要住院治療。」桃園醫院護理師林珈伶表示，曾有患者回憶事件發生後，對周遭環境感到極度不安，閉上眼腦海便浮現災害發生那一瞬間的恐怖畫面，讓他心悸、噁心、暈眩，夜晚輾轉難眠，住院期間，醫療團隊透過藥物治療、心理引導與放鬆訓練，協助他逐步緩解焦慮，順利重新建立規律生活。

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