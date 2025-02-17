中醫辨證論治糖尿病 有效控糖、減緩下肢麻木

▲高晧宇醫師說明，生地黃、黃耆對調控血糖有助益，但不建議自行購買服用。 （照片提供／高晧宇）

文／高晧宇

●案例1：60多歲的陳先生，長年被糖尿病所苦，近來常覺得雙下肢麻木感，走路偶爾無力，所幸在經過幾個月的益氣化瘀和改善周邊神經傳導的中藥治療後，麻木感逐漸減退，讓他不再愁眉苦臉。

●案例2：60多歲的陳小姐，則是糖化血色素偏高，一直在10.3%附近徘徊，空腹血糖則是143mg/dl，經過幾個月的中醫治療，糖化血色素降至7.8%，空腹血糖也降至126mg/dl，雖然離標準值還有一段距離，但她已經非常開心。

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在中醫古籍中，糖尿病屬於「消渴」或「脾癉」的範疇。「消渴」描述身體消瘦或能量過度消耗，並伴隨口渴的症狀；「脾癉」指的是口中帶甜味，這與血糖過高影響唾液成分有關。針對糖尿病患者「三多一少」的症狀，中醫辨證論治給予不同的治療。

●吃多：胰島素敏感度下降，導致血糖無法有效被細胞吸收，使能量供應不足，容易產生飢餓感，可以透過按壓足三里穴來促進消化功能。

●喝多：當血糖濃度過高，身體會失去大量水分，頻繁排尿進一步加重脫水情況，導致口乾舌燥。中醫建議使用上消相關處方（黃耆、天花粉、生地黃、麥門冬）來進行調理。

●尿多：糖尿病會使腎臟加強運作，以排除體內多餘的糖分，從而導致尿量增加。中醫建議使用玉液湯或下消相關處方（知母、天花粉、葛根、黃精）來改善此狀況。

●體重減輕：透過控制血糖和補腎填精藥物來改善。

糖尿病的整體中醫治療原則包括滋陰清熱、補腎填精、去濁化瘀。許多中藥成分可幫助降低胰島素阻抗、提升胰島素敏感度或調節血糖水平。例如黃耆有助於血糖調節；人參能促進胰島素分泌，並提高敏感度；生地黃則具安神助眠作用，且富含梓醇，可發揮降糖功效。但不建議民眾自行購買服用，仍需經醫師診斷使用。

除中西醫藥物治療之外，平常也需少吃精緻食物、保持規律睡眠和好心情，每週運動150分鐘以上，才能讓血糖更平穩。

（作者為好康中醫診所院長、馬偕醫院中醫部內科兼任主治醫師）

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