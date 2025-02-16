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關節深處有異物感 可能跗骨竇積水

2025/02/16 05:30
關節深處有異物感 可能跗骨竇積水

▲理學檢查時發現右腳背屈角度明顯減少。（照片提供／徐幼鈞）

文／徐幼鈞

王太太有跑步習慣，右腳不慎扭傷後，發覺跑步時，右腳踝內外側容易復發疼痛，且走路時，總是覺得關節深處存有異物感，腳踝角度也無法彎曲到底。由於很擔心會有後遺症，因此就醫。

理學檢查時，發現她的右腳背屈角度明顯減少（如圖），超音波檢查除看到右側前距腓韌帶撕裂傷外，在外側關節內的跗骨竇區域有積水，且於跗骨竇此處有壓痛感，經討論後，執行超音波導引下的積水抽吸治療，合併適宜的韌帶與關節內玻尿酸暨自體血小板血漿注射修復治療，王太太終能放心與順利準備日後的半馬比賽。

水量多時 甚至影響關節角度

一般人可能很少聽過「跗骨竇症候群」，但其實常有症狀發生。跗骨竇（sinus tarsi）位在外側距下關節，於關節出現發炎與韌帶撕裂傷時，容易積水並造成疼痛。除了承重時，容易誘發疼痛外，在衝刺、跳躍時，最為不適，水量多時，甚至影響關節角度。

跗骨竇症候群鮮少單獨出現，通常合併之前有腳踝扭傷病史，檢查下，往往可以找到內外側韌帶有撕裂傷、腳踝穩定度下降，又因為穩定度下降而增加腳踝慢性發炎的機會，後續也容易合併早發性的踝關節退化，可謂骨牌效應。

傳統治療方式可以採取局部熱療、電療、雷射治療減少疼痛，若有跗骨竇積水，及早抽水可以快速改善卡住的感覺。但若已有慢性發炎的表現，單純抽水有可能需反覆執行，故可以評估是否執行增生治療、玻尿酸治療或自體血小板血漿（PRP）注射治療，來減少關節發炎，刺激韌帶修復，改善腳踝穩定度。

另外，應當輔以運動訓練，來強化單腳站立平衡，強化腓長肌與腓短肌，減少腳踝過度外翻，避免跗骨竇容易受到擠壓而發炎。

（作者為順新復健科診所院長）

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