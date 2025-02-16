下肢靜脈阻塞 微創手術找回好腳色

▲圖2：血管造影顯示左髂靜脈因壓迫導致明顯狹窄（左圖）；血管內超音波顯示，血管截面積僅67.79mm²，血流受阻嚴重（右圖）。（照片提供／蔡承根）

文／蔡承根

▲圖3：術後腫脹完全消退，皮膚顏色恢復正常，傷口癒合。（照片提供／蔡承根）

65歲的林阿姨是虔誠的教徒。她每天的日常，除了照顧家庭，還包括靜坐誦經。然而，最近她卻因雙腳的狀況而苦不堪言，影響了她專注誦經的平靜心境。

▲圖1：術前雙下肢嚴重腫脹、皮膚暗沉且伴隨滲液。（照片提供／蔡承根）

幾個月前，她開始感到小腿沉重不堪，尤其是在靜坐誦經或站立時間較久後，腳踝腫得厲害，甚至連鞋子都變得難以穿上。起初，她以為這只是年齡增長和長時間靜坐的自然現象，並沒有太在意。然而，問題不僅沒有好轉，反而愈發嚴重，讓她在每日修行時感到分外困擾。

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雙腳膚色黯沉 小傷口常滲組織液

隨著時間的推移，她的雙腿不僅腫脹，靠近腳踝的皮膚顏色變得暗沉，還出現了小傷口，傷口長期滲出組織液，導致雙腳總是濕漉漉的。她每天穿拖鞋時不得不在鞋內墊上衛生紙，來吸收傷口滲出的液體（圖1），否則走路時總會弄濕地板，甚至影響正常活動。這樣的情況讓她越來越不安，誦經時也無法集中注意力。

林阿姨來到了血管外科門診就醫。經過詳細檢查後，我們發現她的動脈血流是正常的，但問題出現在靜脈系統。她的深層與淺層靜脈功能均出現了明顯異常（圖2），靜脈血液無法有效回流至心臟，導致雙腳腫脹、皮膚變色及小傷口長期滲液，必須進行靜脈手術，才能改善。

髂靜脈阻塞和靜脈曲張 致雙腳腫脹

我們為林阿姨安排了微創介入手術，包括髂靜脈支架置入和靜脈曲張的膠水閉合治療（均為自費項目）。術後，她在我們的指導下配合藥物治療和傷口照護。

3個月後，林阿姨再次回診，原本腫脹、暗沉且不斷滲液的腿部皮膚，如今光滑細緻，傷口完全癒合，雙腳乾爽，皮膚也恢復了健康的顏色（圖3）。她告訴我們：「現在我的雙腳輕鬆多了，誦經時再也不會感覺不舒服，也不用擔心弄濕地板了，真是太感謝了！」

下肢靜脈疾病包括髂靜脈阻塞和靜脈曲張，當靜脈阻塞或血液逆流時，可能引發腿部腫脹、痠脹疲勞、皮膚變色，甚至靜脈血栓或潰瘍等併發症。

髂靜脈阻塞常因右髂動脈壓迫導致左髂靜脈血流受阻，而靜脈曲張多因瓣膜功能失效引起。治療方法包括微創手術（如髂靜脈支架置入、微波消融術或靜脈膠水閉合手術）、壓力襪、藥物治療，以及術後定期檢查與適當運動，能有效改善症狀，並提升生活品質。

（作者為義大癌治療醫院及右昌聯合醫院心臟血管外科醫師）

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