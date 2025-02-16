自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

下肢靜脈阻塞 微創手術找回好腳色

2025/02/16 05:30
下肢靜脈阻塞 微創手術找回好腳色

▲圖2：血管造影顯示左髂靜脈因壓迫導致明顯狹窄（左圖）；血管內超音波顯示，血管截面積僅67.79mm²，血流受阻嚴重（右圖）。（照片提供／蔡承根）

文／蔡承根

下肢靜脈阻塞 微創手術找回好腳色

▲圖3：術後腫脹完全消退，皮膚顏色恢復正常，傷口癒合。（照片提供／蔡承根）

65歲的林阿姨是虔誠的教徒。她每天的日常，除了照顧家庭，還包括靜坐誦經。然而，最近她卻因雙腳的狀況而苦不堪言，影響了她專注誦經的平靜心境。

下肢靜脈阻塞 微創手術找回好腳色

▲圖1：術前雙下肢嚴重腫脹、皮膚暗沉且伴隨滲液。（照片提供／蔡承根）

幾個月前，她開始感到小腿沉重不堪，尤其是在靜坐誦經或站立時間較久後，腳踝腫得厲害，甚至連鞋子都變得難以穿上。起初，她以為這只是年齡增長和長時間靜坐的自然現象，並沒有太在意。然而，問題不僅沒有好轉，反而愈發嚴重，讓她在每日修行時感到分外困擾。

雙腳膚色黯沉 小傷口常滲組織液

隨著時間的推移，她的雙腿不僅腫脹，靠近腳踝的皮膚顏色變得暗沉，還出現了小傷口，傷口長期滲出組織液，導致雙腳總是濕漉漉的。她每天穿拖鞋時不得不在鞋內墊上衛生紙，來吸收傷口滲出的液體（圖1），否則走路時總會弄濕地板，甚至影響正常活動。這樣的情況讓她越來越不安，誦經時也無法集中注意力。

林阿姨來到了血管外科門診就醫。經過詳細檢查後，我們發現她的動脈血流是正常的，但問題出現在靜脈系統。她的深層與淺層靜脈功能均出現了明顯異常（圖2），靜脈血液無法有效回流至心臟，導致雙腳腫脹、皮膚變色及小傷口長期滲液，必須進行靜脈手術，才能改善。

髂靜脈阻塞和靜脈曲張 致雙腳腫脹

我們為林阿姨安排了微創介入手術，包括髂靜脈支架置入和靜脈曲張的膠水閉合治療（均為自費項目）。術後，她在我們的指導下配合藥物治療和傷口照護。

3個月後，林阿姨再次回診，原本腫脹、暗沉且不斷滲液的腿部皮膚，如今光滑細緻，傷口完全癒合，雙腳乾爽，皮膚也恢復了健康的顏色（圖3）。她告訴我們：「現在我的雙腳輕鬆多了，誦經時再也不會感覺不舒服，也不用擔心弄濕地板了，真是太感謝了！」

下肢靜脈疾病包括髂靜脈阻塞和靜脈曲張，當靜脈阻塞或血液逆流時，可能引發腿部腫脹、痠脹疲勞、皮膚變色，甚至靜脈血栓或潰瘍等併發症。

髂靜脈阻塞常因右髂動脈壓迫導致左髂靜脈血流受阻，而靜脈曲張多因瓣膜功能失效引起。治療方法包括微創手術（如髂靜脈支架置入、微波消融術或靜脈膠水閉合手術）、壓力襪、藥物治療，以及術後定期檢查與適當運動，能有效改善症狀，並提升生活品質。

（作者為義大癌治療醫院及右昌聯合醫院心臟血管外科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中