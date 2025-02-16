痔瘡分級治療 不再坐立難安

▲有痔瘡要及早治療，才免坐上馬桶就痛苦；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／陳重均）

文／陳重均

45歲的陳先生（化名）是上班族，5年前發現排便後有鮮紅色出血情況，曾接受傳統的痔瘡橡皮筋結紮術，但症狀不久後復發，並伴隨腫脹與疼痛，影響情緒和生活品質。最近他就醫，經診斷為第2級痔瘡，接受新型雷射痔瘡消融術治療，術後症狀獲得顯著改善，不再坐立難安。

痔瘡是肛門及直腸末端血管組織異常膨脹或發炎的結果，主要由長期便秘、慢性腹瀉、懷孕、肥胖，以及長時間保持坐姿或站立姿勢所引發。

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臨床觀察顯示，便秘是痔瘡最常見的致病原因，因排便時過度用力會增加肛門壓力，導致血管壁受損及發炎反應。某些職業（如長期坐辦公室或站立工作者）、懷孕婦女及老年人，因血液循環較差或壓力增大而屬於高危險群。

◎痔瘡的分級

●第1級：排便時可能出現少量出血，或伴隨搔癢感與分泌物，痔瘡不脫出肛門。

●第2級：除出血外，排便時痔瘡會脫出肛門，但便後會自動縮回。

●第3級：痔瘡持續增大，排便脫出肛門後，必須用手將其推回肛門。

●第4級：痔瘡長時間脫出，且無法用手推回。

隨著醫療技術進步，痔瘡的治療選擇除痔瘡切除術、橡皮筋結紮術等傳統方法之外，逐漸向微創化與個人化方向發展。微創治療方式包括雷射痔瘡消融術和微創痔瘡組織凝集儀手術。這2種手術都無需住院，患者能在短時間內恢復正常生活。

●雷射痔瘡消融術是利用高能量雷射精確燒灼病變組織，使血管塌陷並促使組織萎縮，具有傷口小、出血量少、術後疼痛輕微的優勢；自費約6-7萬元。

●微創痔瘡組織凝集儀手術則利用高頻凝集儀器鎖定痔瘡血管，通過電能使血管組織凝固、萎縮，手術全程安全快速，對周圍組織損傷極小，也能顯著降低術後併發症的風險；需自費約4-5萬元。

建立健康飲食與良好排便習慣

預防痔瘡的關鍵在建立健康的飲食與良好排便習慣，建議攝取膳食纖維，食用如全穀類、蔬果等食物，並確保足夠的水分攝取，能有效維持腸道健康；規律運動、避免長時間久坐或久站，則有助於改善血液循環，並減輕肛門壓力。

（作者為彰化秀傳紀念醫院直腸外科醫師）

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