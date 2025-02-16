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高血壓糖尿病 腎臟退化2大殺手

2025/02/16 05:30
高血壓糖尿病 腎臟退化2大殺手

▲ 高血壓、糖尿病為民眾引發洗腎兩大原因。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

高血壓糖尿病 腎臟退化2大殺手

▲特定降壓藥和排糖藥，能延緩腎功能惡化；示意圖。（照片提供／余宜叡）

●案例1：50多歲的賴女士，罹患糖尿病已有6年多，最初經過治療後，血糖達標。然而，最近她的腎功能出現下降趨勢，醫師因此特別詢問她平日在家的血壓狀況。賴女士坦言，她平時並沒有在家量測血壓的習慣，且在過去半年的門診紀錄中，她的血壓多次超過160mmHg。

高血壓糖尿病 腎臟退化2大殺手

▲當心高血壓與糖尿病，加速腎臟退化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／余宜叡）

果然回家自測後，發現她的血壓大多維持在140-150mmHg之間，早已符合高血壓治療的標準。在加用ARB/ACEI類的降壓藥物後，賴女士的血壓控制良好，腎功能也不再惡化。

●案例2：60多歲的林先生，患有糖尿病已達10年，然而他的血糖控制一直未能達標。由於擔心西藥會損害腎臟，每次回診時，他都請醫師不要增加藥物，並表示自己會調整飲食和運動。然而，儘管他的糖化血色素仍維持在8-9％之間，遠高於理想的7%。此外，他的血壓在家測量經常超過130mmHg，但他認為年紀大了，血壓標準應該可以放寬，因此不願服用過多藥物。

年後，林先生的腎功能指標（腎絲球過濾率eGFR）從原先的70-80下降到不到50，未控制的高血糖與高血壓加速了他的腎功能惡化。

西藥傷腎? 血壓血糖超標才是元凶

根據《2021糖尿病年鑑》，台灣引發腎衰竭需接受洗腎的主要原因為高血壓與糖尿病。如果血壓與血糖能有效達標，便可大幅減少對腎臟的損害。然而，許多民眾至今仍抱持著「西藥傷腎」的迷思，拒絕服用血壓與血糖藥物，殊不知超標的血壓與血糖才是真正傷害腎臟的兇手。

在臨床上，無論是高血壓還是糖尿病的治療，醫師都會透過定期每3到6個月的抽血檢查，來追蹤腎功能。在適當治療劑量下，藥物對腎功能的影響其實微乎其微。研究已證實，ARB/ACEI類的降壓藥和部分排糖藥不僅不會損害腎臟，反而能延緩腎功能的惡化。因此，這些藥物已被最新的治療指引列為首選用藥。

血壓血糖雙雙達標 才可能延緩惡化

對於藥物治療有任何疑問，應積極與醫療團隊討論。唯有血壓與血糖雙雙達標，才能有效延緩腎功能的惡化，避免進一步的腎臟損害。

（作者為員榮醫院社區醫學部主任暨穩糖減重門診醫師）

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