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氣爆後逛百貨心驚驚？「4動」緩解災害壓力症候群

2025/02/15 05:30
氣爆後逛百貨心驚驚？「4動」緩解災害壓力症候群

▲若心理有陰影，可多與親友交流，透過對話把不舒服的感受或者擔心一起釋放掉；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

台中新光三越氣爆釀成重大傷亡，爆炸瞬間的畫面震撼全台，不少人事後仍驚魂未定，甚至害怕再踏入百貨公司或美食街，台安醫院精神科醫師許正典提醒，這可能是「災害壓力症候群」，建議可透過「運動、活動、勞動、互動」趕走焦慮，但若驚恐焦慮持續1週以上，就應尋求專業協助。

「這種非預期的事件，一定會有『災害壓力症候群』！」許正典說，事發時在門診看到相關新聞，當下就有病人焦急詢問：「以後還能去百貨公司、美食街嗎？」原本熟悉、安全的購物與用餐場所，瞬間變得令人不安，想到要去百貨公司或美食街，內心就多了一份警惕與焦慮。

許正典指出，突發災難可能會讓原本就容易焦慮、敏感度高的人，對原本認為很安全、很信任的地方開始產生不安全感，進而引發焦慮，甚至反覆回想爆炸畫面，陷入強迫性思考。

運動、活動、勞動、互動 趕走焦慮

許正典提醒，如果出現睡眠障礙、頻繁惡夢，甚至開始害怕參加活動或陷入災難式思考，對環境產生不信任感、有幻聽爆炸聲等，持續超過1週以上，代表已受到「災害壓力症候群」影響，無法自行恢復身心平衡，應及早就醫。

要如何走出心理陰影？許正典建議，面對這類無法預期的災害，最好的方式就是安排自己可以掌握的事情，重建自信心，可從「四動」做起。「運動」透過規律運動可穩定情緒；「活動」應維持日常作息，繼續參與社交活動；「勞動」可專注於做家事等，讓自己感到踏實；「互動」應多與親友交流，別獨自承受焦慮，透過對話把不舒服的感受或者擔心一起釋放掉。

他強調，災害發生後，每個人的調適時間不同，適當給自己一些空間與時間，搭配「四動」紓壓，大腦就不會亂動、身體就不會躁動。

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