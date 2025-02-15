超夯「超慢跑」 新手上路量力而為

▲超慢跑是近來很受歡迎的居家運動，但是跑者仍需量力而為；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／劉華昌

60歲的吳女士日前在家中進行超慢跑運動，2星期後，因發覺兩腳膝蓋的內側疼痛前來門診就醫。而她在運動前，並沒有注意到脊椎及下肢關節有沒有問題。

超慢跑能促進心肺功能及全身的體能，對50歲以上的人及想要改善自己體能的人是不錯的運動。但近來門診卻遇到有病人抱怨超慢跑之後發生腰痛、膝關節痛等情形。

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其實要進行超慢跑來鍛鍊身體之前，需要注意下列事項：

第一天最好跑3分鐘以內

●剛開始進行超慢跑訓練時，不可以跑太久：第一天最好跑3分鐘以內。然後看看自己身體有什麼變化。腰痛不痛？下肢的關節痛不痛？之後每天可以增加30秒或更少。最終目標是一天跑10分鐘即可。

即使剛開始只跑3-5分鐘，對心肺功能就已經有正面的效果。積極的人或身體狀況比較良好的人，當然還可以每天增加30秒一直到有一天能夠跑20分鐘或30分鐘為止。現在的人很忙，一天能夠跑30分鐘已經很不錯了。

●要檢查脊椎的狀況及骨質密度：胸腰椎關節退化厲害，以及有嚴重的骨質疏鬆，超慢跑都會造成下背痛。剛開始做超慢跑的時候，當然以3分鐘為限。以後每天增加10秒、20秒，1個月之後就能夠跑5分鐘到10分鐘。這樣，大多對50歲以上的人來說，已經達到鍛鍊的目的了。

胸、腰椎若有問題，應該由骨科醫師來進行治療，進行腰、腹肌肉的鍛練。骨鬆的問題更應該要根本的處理。嚴重的骨鬆症只靠鈣及維他命D3的補充是不夠的。應該要測量骨密度之後，依骨鬆嚴重的程度，採用不同的藥物來治療才恰當。

骨鬆者應先諮詢醫師

有些病人在進行超慢跑之後，發生下肢疼痛的問題，例如在髖關節、膝關節，甚至腳產生不適。這些病患大部分都因為膝關節本身已經有內翻或外翻畸形，或髖關節、膝關節，腳踝等地方有初步退化的情形，應由醫師進行檢查，然後決定超慢跑應該如何進行。

若有脊椎退化性關節炎，骨質疏鬆及膝關節退化性關節炎的病患在進行超慢跑的時候，最好先找醫師諮詢。

（作者為台安醫院骨科主治醫師）

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