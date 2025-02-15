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男高中生娃娃音遭嘲娘娘腔 竟是「泌乳激素瘤」作祟

2025/02/15 05:30
男高中生娃娃音遭嘲娘娘腔 竟是「泌乳激素瘤」作祟

▲造成「泌乳激素」指數過高的原因十分多元，醫師提醒若出現異常症狀，務必就醫治療。（照片提供／王子源）

文／王子源

男高中生娃娃音遭嘲娘娘腔 竟是「泌乳激素瘤」作祟

▲核磁共振檢查顯示，腦下垂體有1顆0.5公分的腫瘤（箭頭處）。（照片提供／王子源）

17歲陳姓男高中生（化名）青春期第2性徵遲未顯現，加上沒有變聲，飽受同儕異樣眼光。經就醫檢查發現他的睪固酮指數過低，但泌乳激素異常偏高，懷疑罹患泌乳激素瘤，旋即安排腦下垂體核磁共振檢查，果然找到0.5公分腦下垂體腫瘤。給予藥物治療後，泌乳激素降到正常，數月後第2性徵也逐漸出現，總算讓他「轉大人」。

男高中生娃娃音遭嘲娘娘腔 竟是「泌乳激素瘤」作祟

▲男生超過14歲還沒有出現第2性徵，務必盡快到新陳代謝科就醫，尋找原因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

腦下垂體0.5公分腫瘤 確診繼發性性腺功能低下症

母親陪同孩子進入門診時一臉憂愁，表示2年前發現孩子沒變聲，連鬍子、腋毛及陰毛都沒長，曾帶到醫院檢查，醫師認為只是發育較晚，不用太緊張，隨著時間過去，孩子都已經17歲，第2性徵依然沒有進展，而且聲音像小女孩，在學校裡面常被同學譏笑「娘娘腔」，導致孩子越來越憂鬱，也變得沉默寡言。

於是安排一系列內分泌功能檢查，結果「睪固酮」、「濾泡刺激素」及「黃體刺激素」3項數據都偏低，甲狀腺功能正常，唯獨「泌乳激素」高達314（男性正常值2.6-17），再加上患者近期沒有服用會升高泌乳激素的藥物，因此高度懷疑是泌乳激素瘤問題。

核磁共振檢查顯示，腦下垂體有1顆0.5公分的腫瘤，符合泌乳激素瘤的診斷，評估後給予藥物Cabergoline治療。

患者的母親一度擔心：「以後會不會不能生？」其實不會影響生育；陳同學1個月後回診，泌乳激素降至正常值，3個月後再回診，母親透露「有鬍子及長毛了，聲音也變得低沉，終於可以放下心中大石。」

治療後第2性徵出現「轉大人」

青春期男生若睪固酮指數偏低，就會導致第2性徵不顯現，其原因可分為2種：

●原發性性腺功能低下症：這是睪丸本身問題引起，可能是先天性（如隱睪症、柯林菲特氏症候群）或後天性（如睾丸受損、腮腺炎性睪丸炎、癌症化療等）。

●繼發性性腺功能低下症：這是腦垂體或下丘腦問題引起，如體質性青春期發育延遲（最常見的原因）、腦下垂體功能低下、卡門症候群、泌乳激素瘤及慢性疾病等。

陳同學的濾泡刺激素、黃體刺激素及睪固酮都低，便是屬於泌乳激素瘤引起的繼發性性腺功能低下症。

青春期是青少年從兒童轉變成成年人的過程，如果家中女生超過13歲、男生超過14歲第2性徵還沒有出現，務必盡快到新陳代謝科就醫，尋找原因，才能及早治療，擺脫發育延遲的困擾。

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中國附醫內分泌科主任）

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