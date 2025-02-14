中醫師到家調理 癌友重拾味覺

▲中醫師到府到針灸、醫療，讓癌末的許先生食慾恢復正常。 （彰化醫院提供）

記者顏宏駿／彰化報導

罹患胰臟癌末期的許先生，味覺轉變，食物入口全都變成鹹味，胃口大減，體重在半年內從55公斤掉到38公斤。後來他靠中藥調理和配合針灸以提升食慾，才有足夠的營養抗癌，味覺也慢慢回復中。

許先生5年前進行胰臟癌手術，癌細胞仍擴散到肺部，又因肺炎住進加護病房，體重下降17公斤，瘦成皮包骨，出院後繼續標靶治療，但味覺開始變化，食物一入口就變鹹，根本食不下咽，造成身體越虛弱無力、下肢萎縮、走路不穩，長期臥病在床。

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進食不再像吞鹽巴 提升食慾有助抗癌

彰化醫院醫療團隊認為，須協助患者先吃得下，因此除了西醫的標靶治療之外，另由中醫輔助治療，以中藥調理胃經及脾經。該院中醫師黃鋒榮說，臨床上常發現許多癌友營養狀況非常不良，體重在6個月內下降5％以上並合併倦怠無力、厭食、嗜睡、蒼白等，醫學上稱為惡病質（Cachexia），將加速死亡。

黃鋒榮指出，許先生除了是惡病質個案，治療伴隨的最大困難是味覺異常轉變，任何食物入口就像在吃鹽一樣，連甜的東西也會覺得是鹹的，加上體力差，希望居家醫療。醫療團隊認為要改善惡病質的情況，必須先讓他吃得下，因此除了西醫的標靶治療外，另由中醫輔助治療，以中藥調理胃經及脾經，針灸足三里穴、豐隆穴、血海穴等穴位，修復味覺細胞，同時刺激下肢肌肉，1個月後，許先生感受到味覺慢慢恢復，也比較吃得下東西，體重回復到40公斤。

黃鋒榮指出，巴氏量表低於60分都可申請居家醫療，該院中醫團隊出診不分遠近，只收取50元交通費用，其他都由健保給付。

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