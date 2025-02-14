氣候溫度兩極化 兒童多重病毒感染遽增

▲兒童高燒不退，家長帶孩子到診間就醫；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／張日錦）

文／張日錦

▲病毒感染以先進檢驗工具鑑別病原，幫助醫師做出精準治療。 （照片提供／張日錦）

1名3歲大女童因發燒一星期、合併脫水及肺炎住院治療，經過詳細檢查發現，女童身上竟同時有高達4種病原的共同感染和繼發性感染，導致多日高燒不退，所幸在適當治療後康復返家。

免疫系統未成熟 易釀嚴重健康問題

隨著全球氣候變遷，台灣的季節變換也越趨兩極化，兒童健康面臨挑戰，最常見的問題之一便是「多重病毒感染」與「繼發性感染」。由於兒童免疫系統尚未成熟，若未及時處理可能會引起嚴重的健康問題。

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有研究指出，在呼吸道感染中，可能有高達3成的兒童會同時感染2種以上的病毒，稱為多重病毒感染，常見如流感病毒、呼吸道融合病毒、副流感病毒或鼻病毒等。

◎多重感染與以下幾個因素有關：

●不成熟的免疫系統：容易受到多種病毒同時侵襲。

●接觸機會高：學校、幼兒園或遊樂場所等環境，增加病毒的傳播機會。

●病毒感染力強：如流感病毒、新型冠狀病毒及呼吸道融合病毒，感染力強，又缺乏持久性抗體，容易反覆感染。

當兒童的呼吸道黏膜因病毒感染處於較弱狀態時，潛伏的細菌便可能趁虛而入，正所謂屋漏偏逢連夜雨，引發肺炎、支氣管炎、鼻竇炎等合併症，稱為繼發性感染，這類感染的嚴重度通常更高。

此外，季節及劇烈的冷熱交替也是重要影響因素，如寒冷的冬季和氣溫變化大的春季，正是呼吸道病毒流行的高峰期。

早期的正確診斷對於疾病治療非常重要。目前已經有非常進步的診斷工具能夠使用，例如呼吸道病原體多標的核酸檢測（Filmarray Respiratory Panel），這是一種最新的分子診斷技術，能夠快速並準確地檢測出高達20多種病毒或細菌感染。這類工具能幫助醫師在短時間內鑑別出病原，從而做出更精準的治療決策。

後疫情時代影響加上氣候劇烈變化，兒童的多病毒感染與繼發性感染日趨普遍。及時就醫、運用現代化診斷工具加上精準治療，才能有效改善疾病、早日康復，並促進兒童健康。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院小兒科醫師）

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