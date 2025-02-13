7旬翁GG腫5倍大 擠出2小罐養樂多膿瘡

▲黃品叡醫師提醒，糖尿病患者飲食要控制；圖中患者非當事人。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

1名70歲老翁有糖尿病史，且曾經中風。平時飲食、血糖控制非常差，下腹部長膿瘡，陰莖跟陰囊腫5倍大，透過清創手術，清出200c.c.的膿，經過治療才逐漸恢復正常。大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，200c.c.的膿幾乎是2罐小瓶養樂多的容量。

老翁日前因在家中突然暈眩，緊急送醫抽血，檢查糖化血色素飆高至15.6，是正常值的2.5倍，發炎指數也飆破正常值近10倍。醫師發現他的下腹部長膿瘡，生殖器腫5倍大。

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黃品叡指出，這名患者罹患糖尿病，也曾經中風，平時需要家人照顧，但是卻沒遵照醫囑節制飲食及吃藥，導致血糖失控。這次因下腹部有破皮外傷，遭受到細菌感染，導致傷口化膿，自己皆沒有感覺，等到膿瘡愈來愈腫，連生殖器都跟著腫大，家人才驚覺嚴重性。

血糖控制差 傷口感染導致化膿

黃品叡提醒，糖尿病患者因末梢血液循環不良、免疫力低下，容易發生傷口感染，如果一開始就發現有傷口，使用抗生素治療便可以，但是，如果愈拖愈久，病情就會更嚴重，最嚴重恐會出現敗血症，甚至死亡。

黃品叡說，除了這名70歲的老翁生殖器感染腫大外，另有一名60多歲的男子，也因糖尿病傷口感染，生殖器痛10天才就醫，結果該患者也是有4公分的膿瘡，後來膿瘡破裂，清創了2次，患者才逐漸恢復正常。這2名病患的共同點，就是罹患糖尿病，而且血糖控制很差。

黃品叡提醒，糖尿病患者一不小心便會吃過量，讓血糖失控，另外，有攝護腺肥大的患者，也要避免含油量過高的火鍋，以免一時貪吃，導致病情加重。

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