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長期疲勞忽略血糖控制 糖尿病腎病變上身

2025/02/12 05:30
長期疲勞忽略血糖控制 糖尿病腎病變上身

▲陳曉瑱醫師表示，糖尿病腎病變初期往往沒有太多不適症狀，病人容易因而忽略治療的最佳時機。（記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

65歲退休員警阿成（化名），過去常有疲倦、飢餓感、小便混濁情形，原以為是因為執勤，三餐不定時及憋尿造成。但退休後，疲勞感加重，就醫診斷為第2型糖尿病，且因長年未控制血糖與重度蛋白尿，導致糖尿病腎病變，腎功能衰退為第4期。經中西醫合併針灸治療半年，症狀改善，腎功能也從第4期進步至第3A期。

奇美醫院中醫部主治醫師陳曉瑱表示，台灣慢性腎臟病盛行率超過12%，糖尿病盛行率為約占人口18%，糖尿病可說是國人「洗腎主因」，併發症之一「糖尿病腎病變」，初期往往沒有太多不適症狀，使得許多病人在不知不覺中，錯過最佳治療時機。

糖友應定期追蹤蛋白尿與腎功能

陳曉瑱指出，糖尿病腎病變指的是糖尿病病人出現蛋白尿，並合併腎功能惡化，早期以微量白蛋白尿為主要特徵。血糖控制不佳易導致腎臟「超過濾」，會讓病人誤以為腎臟沒問題，其實是腎臟過濾速度變快，有如過度超時加班，會造成腎臟肥大，一般人腎臟約10公分，阿成的腎臟已達到14.5公分。建議糖尿病人即使臨床上未達腎病變，仍應定期追蹤蛋白尿與腎功能。

中醫治療糖尿病腎病變有3個步驟。首先，針對初期症狀，如蛋白尿合併疲倦、發熱、口渴等，治療重點在於滋陰清熱，降低身體發炎反應；第2步強調補陰涼血通絡，同時注意腎臟實質受損和纖維化等「瘀」症，以滋陰、降火、化瘀同時進行；第3步使用針灸調節免疫系統，降低發炎指數，有助於防止腎小管纖維化。

陳曉瑱說，根據分析2000年至2017年全國4萬3480名使用處方中藥的糖尿病腎病病人，證實服用保腎科學中藥，可降低5成心血管疾病與死亡的風險，該研究已刊登於國際期刊《Frontiers in Pharmacology》。服用中草藥或科學中藥前，需由中醫師專業評估與建議。

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