咳喘就醫竟已肺纖維化 醫：自體免疫疾病惹禍

▲顏正賢教授指出，患者經肺部電腦斷層掃描，發現已出現纖維化現象。（記者許麗娟攝）

記者許麗娟／高雄報導

▲高劑量電腦斷層檢查顯示，肺部纖維化。（顏正賢教授提供）

年後流感疫情升溫，近期也有知名藝人因流感併發肺炎猝逝，提醒本身如果是自體免疫疾病的病友，倘若目前疾病控制不佳，體內發炎情形嚴重，應當心有更容易增加感染及重症的風險。此外，自體免疫疾病也是肺纖維化的高危險族群，許多病友對於初期症狀較缺乏警覺性，可能等到嚴重影響日常生活或是急性發作送急診時，才驚覺肺部已纖維化。

乾燥症併發造成 及早治療避免肺功能急性惡化

日前即有一名40多歲男子因喘、咳嚴重，到醫院胸腔內科檢查發現肺部有纖維化跡象，抽血檢查有免疫異常，醫師進一步追問，才知男子有眼乾、口乾等症狀，經免疫風濕科醫師進行唾液腺腺體切片才確認是乾燥症所引起的肺纖維化。而乾燥症、硬皮症、皮肌炎、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等自體免疫疾病病友都是肺纖維化的高風險族群，平時就要留意是否有喘、咳、累症狀，回診時也須請醫師評估是否需要定期檢測肺功能。

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高雄醫學大學附設中和紀念醫院過敏免疫風濕科主治醫師、高醫大教授顏正賢表示，乾燥症是一種緩慢進展的自體免疫疾病，會破壞身體的腺體，如唾液腺、淚腺、皮脂腺或呼吸道黏膜等，進而造成眼乾、口乾、皮膚乾等症狀，也會侵犯到腺體外導致關節炎、血管炎，甚至侵犯肺臟、腎臟等。一旦侵犯肺臟併發肺纖維化，肺部損害為不可逆，若未及早發現並適當治療，不僅影響呼吸及生活品質，恐造成肺功能斷崖式下降。

顏正賢進一步指出，確診乾燥症的病友約有1-2成會發展成漸進性肺纖維化，但也有些人在未確診乾燥症前，就已出現間質性肺炎，建議民眾平時就要留意不明原因發生的喘、咳、累症狀，及早治療，避免肺功能急性惡化。

對於乾燥症已合併肺纖維化的病友，顏正賢指出，現行健保已有給付抗肺纖維化藥物，可延緩病程及肺功能惡化，建議未做過肺功能檢測的乾燥症病友，應主動與醫師討論安排第一次檢測，了解目前的肺部健康狀況，倘若未來病情有變化時，也可更快掌握後續用藥黃金治療時間。

「乾燥症越早發現、越早治療，越能防止進展到肺纖維化！」顏正賢表示，當出現眼乾、口乾症狀，病友多數會前往眼科、耳鼻喉科就診，若長時間治療症狀未改善，就應警覺可能與乾燥症等自體免疫疾病有關，呼籲民眾盡快到免疫風濕科做血液或腺體切片檢查及追蹤。

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