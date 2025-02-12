糞便評估氣喘過敏風險 長庚新技術預防發作

▲長庚醫院成功利用核磁共振儀代謝光譜技術，解碼兒童腸道健康與過敏氣喘風險的關聯性。（長庚醫院提供）

記者林惠琴／台北報導

▲研究團隊郭捷妮、邱志勇、江孟翰（左起至右）在核磁共振儀前合影。（長庚醫院提供）

台灣學齡前兒童氣喘盛行率達10%，大約12萬名小朋友飽受困擾。林口長庚醫院兒童胸腔內科教授級主治醫師邱志勇的研究團隊發現，透過採集糞便監測腸道菌代謝物，可作為評估過敏氣喘風險的工具，有助於採取預防措施，減少發作機會。此項創新技術獲得「第21屆國家新創獎」臨床新創獎。

▲邱志勇醫師（中）與研究團隊吳旻憲（右1）、蘇家豪（右2）、江孟翰（左1）、郭捷妮（左2）獲得國家新創獎。（長庚醫院提供）

透過樣本採集 監測腸道菌代謝物

▲現階段兒童氣喘等過敏性疾病診斷主要是靠醫師臨床評估，未來或許可以透過腸道菌叢檢測做診斷；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

邱志勇表示，過敏性疾病的傳統診斷追蹤方式，包含醫師臨床評估、血清過敏指數檢測，但侵入性血液過敏指數檢查存在準確性不足與小朋友抽血無法配合等問題。

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為了開發出更精準且非侵入性的方式，邱志勇研究團隊聚焦腸道菌叢與兒童過敏氣喘風險之間的關聯，並發展出一套利用糞便代謝物圖譜評估兒童腸道菌健康與過敏氣喘風險的方法。

邱志勇指出，主要是透過核磁共振光譜技術，準確分析腸道菌叢消化纖維代謝後所產生的短鏈脂肪酸，例如乙酸、丙酸、丁酸等，這些代謝物的總體特徵可充分反映腸道菌叢的健康狀態及膳食纖維攝取是否充足。

邱志勇說明，研究團隊發現，丁酸在維持腸道屏障健康、防止過敏原進入血液循環方面發揮關鍵作用。氣喘小朋友因腸道菌叢失衡，細菌可消化纖維食物的碳水化合物活性酶（CAZyme）基因減少，降低調節腸道屏障能力的丁酸生成，造成過敏原有機會通過細胞間的緊密連結，增加過敏氣喘風險。

邱志勇指出，此項技術只需要採集糞便樣本，即可完成對腸道菌代謝物的分析，避免小朋友抽血檢測可能帶來的不適與壓力，且用來區別是否具有兒童過敏氣喘風險的靈敏度高達91%、專一性82%，臨床應用明顯優於傳統檢測方式。

避免抽血檢測 對小朋友帶來不適

邱志勇認為，此技術有助於了解孩子的狀況，並在追蹤過程中採取預防措施，減少過敏氣喘發作的風險。

邱志勇強調，此次研究創新的成功，是一次研究高端代謝檢測技術與臨床運用的完美結合，並為兒童腸道健康與過敏氣喘的風險評估提供全新方向。未來將進一步優化數據處理流程，開發更精確的分析方法，同時結合大數據技術，建構全面的兒童健康數據庫，為兒童疾病的個體化預防與精準治療提供強而有力的支持。

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